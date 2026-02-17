Με αφορμή την παρουσίαση της «Σολ Δίαιτα» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, μιλήσαμε με τον Νίκο Πλατύραχο και την Τίνα Γιωτοπούλου για μια παράσταση που ξεκίνησε από το χιούμορ και κατέληξε να μιλά –με απρόσμενη τρυφερότητα– για τα δύο πιο οικεία «βάσανα» της καθημερινότητας: τους έρωτες και τις δίαιτες!

Μετά το σερί των sold out στο Θέατρο Μεταξουργείο και την παράταση που ήρθε σχεδόν …από στόμα σε στόμα, οι δύο δημιουργοί μας εξηγούν τι θα δούμε στη σκηνή του Μεγάρου, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδιαίτερη σύνθεση λόγου και μουσικής, γιατί η ταύτιση του κοινού είναι για εκείνους η μεγαλύτερη δικαίωση και πώς οι «φραστικές παραδοξολογίες» μετατράπηκαν σε τραγούδια που λένε αλήθειες χωρίς να σηκώνουν το δάχτυλο.

Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή, μας μιλούν με ειλικρίνεια για το γέλιο ως «θεραπεία», για τα κοινωνικά πρέπει που βαραίνουν τα σώματά μας και για το πώς μια παράσταση μπορεί να σε κάνει να φύγεις νιώθοντας ότι κάποιος, επιτέλους, είπε δυνατά αυτό που σκεφτόσουν…!

Τι θα δούμε στις 21 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών;

Ν.Π.: Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου παρουσιάζουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την παράσταση ΣΟΛ ΔΙΑΙΤΑ, με αφορμή την (ψηφιακή) κυκλοφορία τού ομώνυμου άλμπουμ, με το συγκρότημά μας «Οι Κουαρτέτοιοι», από την δισκογραφική εταιρία MLK. Θα προλογίσουν οι Άννα Βαγενά, Μίλτος Λογιάδης, Ανδρέας Πετρόπουλος και Κώστας Κωστάκος.

Η παράσταση “ΣΟΛ ΔΙΑΙΤΑ” που παίζατε στο θέατρο Μεταξουργείο, ήταν συνέχεια soldout και μάλιστα πήρε και παράταση. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται η τόσο μεγάλη επιτυχία της;

Ν.Π.: Νομίζω οφείλεται περισσότερο σε μία mouth-to-mouth διασπορά τής παράστασης μας, παρά σε διαφήμιση με διάφορους τρόπους, κάτι μου μας τιμά ακόμα περισσότερο, αφού αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ήταν και ο αρχικός μας στόχος: να ακουμπήσουμε τα προβλήματα που μας ταλανίζουν καθημερινά – και ίσως και να τα «λύσουμε» – με τον πιο αποδοτικό τρόπο, το χιούμορ! Το ότι ο κόσμος που ήρθε το προτείνει και στους φίλους του είναι για μας μεγάλη αξία.

Τ.Γ.: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που είχε τέτοια επιτυχία η παράστασή μας. Νομίζω ότι το κοινό ταυτίζεται με αυτά που λέμε και με αυτά που τραγουδάμε. Βλέπει τον εαυτό του. Χαρακτηριστικά, στο τέλος της πρώτης παράστασης ήρθε μία κυρία, μού συστήθηκε και μου είπε “απόψε μίλησες για μένα”.

Είναι η ταύτιση με το κοινό η μεγαλύτερη επιτυχία για έναν ηθοποιό;

Τ.Γ.: Είναι μεγάλη ικανοποίηση και δικαίωση να συνδέεσαι με το κοινό σου, είτε είναι ταύτιση είτε είναι συγκίνηση είτε είναι κάποιου είδους μετακίνηση που μπορεί να συμβεί στην ψυχή τού θεατή. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, κατ’ εμέ. Γι’ αυτό κάνεις αυτή τη δουλειά. Για τη σύνδεση αυτή.

Ν.Π.: Τι να σας πω, ως μη ηθοποιός νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του ηθοποιού είναι να μη φαίνεται ότι είναι ηθοποιός, άρα κατά μία έννοια ναι, να ταυτίζεται με το κοινό του. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία στην τέχνη είναι η ανόθευτη ειλικρίνεια, όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο για …την υποκριτική!

Η μουσική της παράστασης και οι στίχοι “παντρεύονται” με έναν ιδιαίτερο τρόπο και το αποτέλεσμα που δημιουργούν είναι πρωτότυπο. Δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε τέτοιες “συνθέσεις”, οι περισσότεροι δεν πειραματίζονται. Εσάς τι σας οδήγησε σε αυτό;

Ν.Π.: Ήταν απόλυτα ορμέμφυτο. Με την Τίνα Γιωτοπούλου συνηθίζαμε να …λογοπαίζουμε με διάφορα θέματα, μέχρι που «έπεσε» η ιδέα για την ΣΟΛ ΔΙΑΙΤΑ, μετά από ένα γλωσσικό ολίσθημα της Τίνας. Αυτό ήταν, άνοιξαν οι κρουνοί των φραστικών παραδοξολογιών και πειραματισμών, πάνω σ’ ένα υλικό που ούτε εμείς ξέραμε αρχικά πού οδηγεί. Κατέληξε τελικά στους έρωτες και τις δίαιτες, τα δύο …οικουμενικότερα θέματα της μεταπολεμικής εποχής!

Τ.Γ.: Ο Νίκος τα είπε καταπληκτικά. Με το Νίκο, όντως, έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αστείρευτο χιούμορ και αυτό νομίζω ήταν βασικό συστατικό για να τολμήσουμε να πούμε προς τα έξω αυτά που νιώθουμε.

Δίαιτες και έρωτες: Μπορεί να γίνονται ενίοτε και τα δύο κουραστικά, αλλά αποτελούν πολλές φορές πηγή έμπνευσης, εκκίνησης και δημιουργίας. Πώς καταφέρνετε και περνάτε αυτό το μήνυμα τόσο άμεσα και όμορφα από την παράστασή σας;

Ν.Π.: Δια της ανόθευτης ειλικρίνειας! Ξέρετε καμιά φορά δεν χρειάζονται περίτεχνοι τρόποι για να εκφράσει κανείς κάτι απλό και καθημερινό. Βέβαια πρέπει να πω ότι με την Τίνα πάντα είχαμε το δαιμόνιο να πειράζουμε το λόγο και να διαστρέφουμε έννοιες και λέξεις, για να γελάμε και μόνο, αρχικά. Αυτό όμως πήρε τελικά …ποιητικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα τραγούδια της παράστασης και ακόμα περισσότερο οι τίτλοι τους («Παρτιτούζα», «Στομαχικός Έρωτας», «Ενός κιλού μύρια έπονται» κλπ)!

Τ.Γ.: Ανεπιφύλακτα κι εγώ για την ειλικρίνεια θα σας μιλούσα. Είμαστε τελείως ειλικρινείς. Ξεμπροστιάζουμε και ξορκίζουμε τις ανασφάλειές μας τραγουδώντας γι’ αυτές.

Τι σκεφτόσασταν όταν δημιουργούσατε αυτή την παράσταση;

Ν.Π.: Δε σκεφτόμασταν και πολλά, νομίζω ακριβώς αυτό είναι που της δίνει αξία! Διαμορφώθηκε από άτακτο χιούμορ και μία δόση συναισθηματισμού που προκύπτει από τα ζόρια του έρωτα …υποσύνολο των οποίων είναι και οι δίαιτες!

Τ.Γ.: Γράφοντας τους στίχους έβγαζα το άχτι μου για τις δίαιτες και τις ανθρώπινες σχέσεις (γέλια) και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας με το Νίκο, ήταν πραγματικά μεθυστική η επικοινωνία μας και το γέλιο που ρίχναμε. Προφανώς η θεματική των ερώτων και των διαιτών που μας βασανίζουν μια ζωή, είναι πάντα στο πίσω – και στο μπροστινό- μέρος του μυαλού και των δυο μας!

Ποιες είναι οι κοινωνικές διαστάσεις των δύο θεμάτων(δίαιτα – έρωτας) που πραγματεύεστε;

Ν.Π.: Νομίζω ότι πρόκειται για …τις πιο καλά κρυμμένες κοινωνικές διαστάσεις! Παραμένουν και τα δύο θέματα αυτά σε επίπεδο ιδιόμορφου ταμπού, αφού σπάνια θα «ανοιχτούμε» σε τέτοιες συζητήσεις, ακόμα και με κοντινούς μας ανθρώπους. Κατά παράδοξο τρόπο όμως είναι και τα δύο θέματα φλέγοντα μέσα μας. Νομίζω ότι η παράστασή μας φέρνει μπροστά μας αυτόν τον …στρουθοκαμηλισμό και νομίζω ότι τον γιατρεύει κιόλας.

Τ.Γ.: Ζούμε σε μία κοινωνία η οποία ασκεί έλεγχο πάνω στα κορμιά μας: για να αρέσεις πρέπει να είσαι έτσι, για να είσαι “επιτυχημένος” πρέπει να είσαι έτσι, κ.τ.λ. Αυτά τα πρέπει θέλουμε να πετάξουμε από πάνω μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε κάπως συγκεκριμένα για να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, για να γίνουμε αποδεκτοί.

Υπάρχει τρόπος να αλλάξουν οι παγιωμένες αυτές αντιλήψεις και κυρίως στα νέα παιδιά;

Τ.Γ.: Οι παγιωμένες αντιλήψεις δυστυχώς αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα και βέβαια έχει να κάνει πρωτίστως με το τι μαθαίνουμε ως “σωστό” στις οικογένειές μας. Το θέμα είναι να ανοίξουμε όλοι τα μυαλά και τις καρδιές μας ώστε να μεγαλώνουμε παιδιά με ανοιχτά μυαλά και ανοιχτές καρδιές για να χωράμε όλοι. Οι αλλαγές έρχονται πολύ αργά και σταδιακά.

Ν.Π.: Πάντα υπάρχει τρόπος για το καλύτερο. Ειδικά για τη νέα γενιά πιστεύω ότι έχει πολλές δυνατότητες, μιας και οι άπειρες δυνατότητές της τεχνολογίας, μπορούν να έχουν θεαματικά αποτελέσματα, σε όσους βέβαια έχουν τη διάθεση και τη δύναμη να τις αντιληφθούν και να τις αξιοποιήσουν. Πιστεύω πάντα σε αυτούς τους «όσους», που κάθε γενιά περιέχει. Όσο για τις παγιωμένες αντιλήψεις ποτέ δεν παρέμειναν παγιωμένες, κάποια στιγμή ανατράπηκαν και νομίζω μέχρι στιγμής προς το καλύτερο.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Τ.Γ.: Θέλουμε να επικοινωνήσουμε τη Σολ Δίαιτα με όσο μεγαλύτερο και περισσότερο κοινό γίνεται.

Ν.Π.: Να εδραιώσουμε την παράστασή μας, με κάποιες σταθερές εμφανίσεις την ερχόμενη σαιζόν και να προχωρήσουμε σε μία επόμενη παράσταση.