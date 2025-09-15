Το Σαββατοκύριακο της 13ης και 14ης Σεπτεμβρίου 2025, το Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε στο επίκεντρο της μουσικής ζωής της χώρας. Η Άννα Βίσση, η απόλυτη ελληνίδα σταρ, επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο ιστορικό στάδιο, σε ένα διήμερο μουσικό γεγονός, δύο συναυλίες sold out, μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, και περισσότερους από 120.000 θεατές συνολικά να κατακλύζουν τις κερκίδες για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία.

Ήδη από το σούρουπο του Σαββάτου, χιλιάδες άνθρωποι κατέφθαναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που σπάνια συναντά κανείς. Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος. Ο κόσμος χαμογελούσε, τραγουδούσε, έβγαζε φωτογραφίες, και κάθε τόσο ακουγόταν το όνομα «Άννα» να φτάνει μέχρι τον ουρανό της Αθήνας. Η ίδια ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 9, ντυμένη με μια εκθαμβωτική δημιουργία Dolce & Gabbana, και με τις πρώτες νότες του «Σε περίπτωση που» έδωσε το σύνθημα για μια νύχτα που θα έμενε αξέχαστη. Το στάδιο σείστηκε, χιλιάδες φωνές ενώθηκαν, χέρια υψώθηκαν και μέσα σε δευτερόλεπτα το Καλλιμάρμαρο είχε μετατραπεί σε μια τεράστια χορευτική σκηνή.

Αυτό που έκανε το θέαμα μοναδικό δεν ήταν μόνο η ενέργεια της ίδιας της Βίσση αλλά και η υπερπαραγωγή που είχε στηθεί γύρω της. Στη σκηνή την πλαισίωναν η μπάντα της, που τη συνοδεύει σχεδόν μία δεκαετία, αλλά και μια συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Πρίφτη. Μαζί τους, 20 χορευτές απογείωναν τα τραγούδια με εντυπωσιακές χορογραφίες, ενώ η σκηνή «έπαιρνε φωτιά» από οπτικά εφέ που άλλαζαν χρώματα και σχήματα με κάθε κομμάτι.

Η Βίσση παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ξεπερνούσε τις τρεις ώρες, ξεδιπλώνοντας τραγούδια από όλη την πορεία της, μια πορεία που ξεπερνά τον μισό αιώνα δημιουργίας. «Μεθυσμένη καρδιά», «Αγάπη υπερβολική», «Αίμα», «Αυτή τη φορά», «Προτιμώ», «Όλα για όλα», «Έχω πεθάνει για σένα», «Να ’σαι καλά», «Στην πυρά», «Καλοκαιρινές διακοπές», «Τα Μαθητικά Χρόνια», «Ελένη», «Εκατομμύρια», «Δε θέλω να ξέρεις», «Δώδεκα», «Παραλύω» – κάθε τραγούδι της προκαλούσε κύματα συγκίνησης και ενθουσιασμού. Το Καλλιμάρμαρο έμοιαζε να τραγουδάει ολόκληρο, ενώ τα φώτα από χιλιάδες κινητά δημιουργούσαν ένα μαγευτικό θέαμα κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήρθε όταν η Άννα διάβασε στο κοινό σκέψεις που είχε γράψει το προηγούμενο βράδυ για τον Νίκο Καρβέλα. «Όλη μου η ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν η καρμική σχέση μου με τη μουσική. Εδώ και πάνω από τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος… η ζωή μας από τότε, κοινή στα πάντα… εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα», είπε συγκινημένη, πριν υποδεχτεί τον ίδιο τον Καρβέλα στη σκηνή. Ο συνθέτης τραγούδησε το «Μην μου πάθεις τίποτα», αποκαλύπτοντας ότι το είχε γράψει για εκείνη και το Καλλιμάρμαρο ράγισε από τη συγκίνηση, βλέποντας δύο καλλιτέχνες που μοιράζονται δεκαετίες ζωής και δημιουργίας να στέκονται ξανά μαζί.

Η δεύτερη συναυλία, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, αποδείχθηκε εξίσου εκρηκτική. Περίπου 60.000 θεατές γέμισαν ξανά τις κερκίδες, δημιουργώντας την ίδια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα, ενώ μια αναπάντεχη συγκυρία την έκανε ακόμη πιο φορτισμένη: λίγες ώρες πριν, η Εθνική Ελλάδος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Η Βίσση δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη — σήκωσε την ελληνική σημαία στη σκηνή, και αφιέρωσε το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» στους Έλληνες παίκτες, φωνάζοντας στο κοινό «Η Εθνική απογειώθηκε! Πετάνε τα παιδιά, τραγουδήστε τους!». Το στάδιο ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα και επευφημίες, αποθεώνοντας τους αθλητές μέσα από τη μουσική.

Στο φινάλε και των δύο συναυλιών, η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τους χιλιάδες θεατές με το «Μαγικό Χαλί», ενώ η σκηνή πλημμύρισε από χορευτές, μουσικούς, φώτα και χρώματα. Το κοινό άναψε τα κινητά του και χιλιάδες μικρά φώτα φώτισαν το Καλλιμάρμαρο σαν έναστρος ουρανός μέσα στον ουρανό της Αθήνας.

Φανερά συγκινημένη, η Άννα είπε: «Αυτό που μου δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες… Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί — ωστόσο θα τ’ αντιμετωπίσω σαν να μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;». Και πράγματι, την έγραψαν!

Οι δύο συναυλίες θα ηχογραφηθούν και θα κυκλοφορήσουν σε άλμπουμ από την Panik Gold, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Το διήμερο της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο δεν ήταν απλώς δύο μεγάλες συναυλίες. Ήταν μια σπάνια στιγμή συλλογικής συγκίνησης και ενότητας, ένα μουσικό γεγονός που θα μνημονεύεται για χρόνια και μια ακόμη επιβεβαίωση ότι, μισό αιώνα μετά, η Βίσση παραμένει η πιο λαμπερή, αφοσιωμένη και αναλλοίωτη σταρ της ελληνικής μουσικής…