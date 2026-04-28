Η Άννα Βίσση διανύει μια ακόμη δημιουργική περίοδο στην πορεία της και επιστρέφει με ένα τραγούδι που, πριν ακόμη ολοκληρώσει τον πρώτο του κύκλο κυκλοφορίας, είχε ήδη αρχίσει να ζει τη δική του ζωή στα social media.

Το νέο της single, με τίτλο «Αιγαίο», φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα σε μουσική και στίχους, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Alex Papakonstantinou. Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Vission Music, το προσωπικό creative hub της Άννας Βίσση, σε αποκλειστική διανομή της Panik Entertainment Group.

Το «Αιγαίο» δεν άργησε να ξεχωρίσει. Πριν ακόμη παρουσιαστεί ολοκληρωμένα στο κοινό, είχε ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης και χρήσης στο TikTok, με χιλιάδες δημιουργίες να χτίζονται πάνω στον ήχο του. Η δυναμική του συνεχίστηκε και μετά την επίσημη κυκλοφορία του, με το τραγούδι να καταγράφει έντονη παρουσία στα charts και να κερδίζει γρήγορα θέση στο ραδιοφωνικό airplay.

Το κομμάτι κινείται σε έναν σύγχρονο pop/disco ήχο, όμως πίσω από τον ρυθμό του κρύβει μια πιο εσωτερική ένταση. Οι στίχοι του μιλούν για τη στιγμή μετά τον χωρισμό, για εκείνη την ακινησία που δεν είναι γαλήνη, αλλά πάγωμα. Η Άννα Βίσση ερμηνεύει το τραγούδι με τον γνώριμο τρόπο της: χωρίς να το αφήνει να μείνει απλώς ένα ακόμη ρυθμικό single, αλλά δίνοντάς του θεατρικότητα, ένταση και προσωπική σφραγίδα.

Τη σκηνοθεσία του music video υπογράφει ο Βρετανός Alex De Mora, ενώ τη χορογραφία ανέλαβε ο Jonny Vieco, γνωστός για τη συνεργασία του με τον Harry Styles. Στο βίντεο, η εικόνα λειτουργεί σχεδόν σαν προέκταση του τραγουδιού. Το νερό, η κίνηση και η σωματική έκφραση γίνονται τα βασικά στοιχεία μιας οπτικής αφήγησης που ξεκινά από την εσωτερική ακινησία και οδηγείται σταδιακά σε ένα ξέσπασμα.

Η Άννα Βίσση εμφανίζεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η μοναξιά, η ένταση και η απελευθέρωση συνυπάρχουν. Το «Αιγαίο» δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως σκηνικό σύμβολο, αλλά ως συναισθηματικός χώρος: άλλοτε ήρεμος, άλλοτε απειλητικός, άλλοτε σαν κύμα που επιστρέφει για να σαρώσει ό,τι έμεινε άλυτο.

Παράλληλα, το τραγούδι σηματοδοτεί και ένα νέο κεφάλαιο για την ίδια την καλλιτέχνιδα, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες κυκλοφορίες μέσα από τη Vission Music, το δημιουργικό σχήμα που συνδέεται με τη νέα φάση της δισκογραφικής της παρουσίας.

Με το «Αιγαίο», η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει παρούσα όχι μόνο ως μεγάλο όνομα της ελληνικής μουσικής, αλλά και ως καλλιτέχνιδα που μπορεί να συνομιλεί με το σήμερα. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως viral στιγμή στα social media εξελίσσεται πλέον σε ολοκληρωμένη κυκλοφορία, με ήχο, εικόνα και σκηνική ενέργεια που φέρουν ξεκάθαρα τη δική της υπογραφή.