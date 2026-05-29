Η Μάρθα Φριντζήλα με το Kubara Project συμμετέχει στο Ρίζες Φεστ, στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης.

Το Kubara project, αφού δοκιμάστηκε πάνω από είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που χαρακτήρισαν και την πρώτη τους εμφάνιση, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή και δεξιοτέχνες μουσικούς που δένουν ακόμη περισσότερο μέσα από τους κυριολεκτικούς προσωπικούς δεσμούς τους: Προσωπικές ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, τη φιλία τη μοναξιά, τον έρωτα, τη σχέση με τους άλλους, την επίθεση στη φύση.

Στo soundtrack της μουσικής παράστασης της Μάρθας Φριντζήλα και των Kubara Project ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και του κόσμου.

Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος οι:

Αντώνης Μαράτος (κοντραμπάσο)

Βασίλης Μαντζούκης (τύμπανα)

Βασίλης Παναγιωτόπουλος (τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι)

Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα)

Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι, μπάντζο)

Γιώργος Παπαϊωάννοθ (βιολί)

Μάρθα Φριντζήλα (τραγούδι)

Γιάννης Παξεβάνης, Ορέστης Πατσινακίδης (ηχοληψία)

Σάββατο 6 Ιουνίου

Θέατρο Γης – Θεσσαλονίκη