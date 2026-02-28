Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα ανέβει το καλοκαίρι στο Θέατρο Βράχων και θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του: ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα.

Με 31 χρόνια δισκογραφίας, συνεργασίες και φιλίες που τον (και μας) καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν, οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης.

Και αυτή τη φορά ο Βύρωνας θα χωρέσει όλο το σύμπαν του Μίλτου: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι εμείς όλοι μαζί κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε στο Θέατρο Βράχων ως τα «Ξημερώματα».

Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη

Συντελεστές:

Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά – Ενορχηστρώσεις

Πάρις Περισυνάκης: Λύρα – Μαντολίνο

Νίκη Γρανά: Ακορντεόν – Τραγούδι

Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλεκτρικές Κιθάρες

Αντωνία Τσολάκη: Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης: Τύμπανα

Πασχάλης Κολέντσης, Σωτήρης Παπάκος – Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί

Παρασκευή 12 Ιουνίου

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Τιμές Εισιτηρίων:

17 ευρώ Προπώληση

20 ευρώ Ταμείο

Προπώληση: more.com