Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Μάκε Αντωνίου μας παρουσιάζουν το τραγούδι με τίτλο «Ο μύθος της Γοργόνας», σε στίχους του Ανδρέα Καπανδρέου και μουσική του Γρηγόρη Πολύζου.

Πρόκειται για ένα παραμυθένιο τραγούδι που υμνεί τον απόλυτο έρωτα που καταφέρνει να επιβιώνει παρά τις δυσκολίες και τους πειρασμούς που υπήρχαν και υπάρχουν σε κάθε εποχή.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης, με τη γνώριμη ερμηνευτική ευαισθησία του και ο Μάκε Αντωνίου με τη χαρακτηριστική του φωνή, μας μεταφέρουν το βάθος και τη νοσταλγία ενός θρύλου και μας χαρίζουν ένα υπέροχο τραγούδι για τον μύθο του έρωτα.

Η ενορχήστρωση του Γρηγόρη Πολύζου ντύνει το τραγούδι με ήχους που παντρεύουν την παράδοση με το σήμερα.

«Ο μύθος της Γοργόνας» είναι το πρώτο από έναν κύκλο έξι τραγουδιών που θα αποτελέσουν τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Μάκε Αντωνίου που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Έπαιξαν οι μουσικοί

Μιχάλης Καπηλίδης (τύμπανα)

Σπύρος Μάζης (μπάσο)

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος (κιθάρες)

Θύμιος Παπαδόπουλος (κλαρίνο, μπανσούρι, φλάουτο με ράμφος)

Γρηγόρης Πολύζος (πιάνο, προγραμματισμός).

Η ηχοληψία έγινε από τους Δημήτρη Σωτηρόπουλο και Σωτήρη Παπαδόπουλο, η μίξη από τον Σωτήρη Παπαδόπουλο και το mastering από τον Θύμιο Παπαδόπουλο.

Υπάρχει ένας μύθος που άκουσα μικρός

κι από παιδί φοβάμαι μην βγει αληθινός

Μου είπαν για μια γοργόνα με λέπια χρυσαφιά

που όταν σε δει στα μάτια σου κλέβει την καρδιά

Μα αφού καλά το ξέρεις εσένα αγαπώ

γι’ αυτό δεν πλησιάζω ποτέ μου τον γιαλό

Μου είπανε πως κάνει και ξόρκια ερωτικά

πως δένει το μυαλό σου με λόγια μαγικά

———————————-

Λίγα λόγια για τον Μάκε Αντωνίου

Ο Μάκε Αντωνίου είναι μουσικός από την Κύπρο. Γεννήθηκε το 1996 στην Λευκωσία, σπούδασε μουσική στην Αγγλία και είναι τραγουδιστής και κιθαρίστας. Τραγουδά ζωντανά σε μουσικές σκηνές και διδάσκει κιθάρα. Τα αγαπημένα του είδη μουσικής είναι το έντεχνο και το ροκ.

Ο Μάκε Αντωνίου πρωτοσυστήθηκε στο μουσικό κοινό το 2025 με τα singles «Ερημίτης» και «Αγγελούδι»