Οι Rolling Stones δεν χρειάζεται πια να αποδείξουν τίποτα. Κι όμως, το κάνουν ξανά! Περισσότερα από …εξήντα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη βρετανική σκηνή, οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood επιστρέφουν με νέο υλικό, νέο άλμπουμ και ένα βίντεο που παίζει ανοιχτά με τον χρόνο, τη μνήμη και τον ίδιο τον μύθο τους.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το βίντεο για το «In The Stars», το πρώτο single μέσα από το επερχόμενο στούντιο άλμπουμ τους, Foreign Tongues, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου 2026. Το άλμπουμ αποτελεί τη συνέχεια του Hackney Diamonds του 2023, της πρώτης συλλογής πρωτότυπου υλικού των Stones έπειτα από 18 χρόνια, που τους χάρισε και Grammy για καλύτερο ροκ άλμπουμ.

Το «In The Stars» κινείται σε πιο φωτεινή, εξωστρεφή διάθεση. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία του rock ’n’ roll, αλλά να θυμίσουν γιατί οι Rolling Stones παραμένουν ακόμη συνώνυμοί του ρυθμός, ένστικτο, άμεσο ρεφρέν και μια αίσθηση ότι το τραγούδι έχει φτιαχτεί για να παιχτεί δυνατά, όχι για να αναλυθεί σε υπερβολικό βαθμό.

Ένα βίντεο όπου οι Stones …συναντούν τους νεότερους εαυτούς τους

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο ίδιο το βίντεο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο François Rousselet, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τους Rolling Stones στο «Angry» από το Hackney Diamonds, αλλά και στο «Ride ’Em On Down» από το Blue & Lonesome.

Στο «In The Stars», ο Rousselet δεν περιορίζεται σε μια απλή νοσταλγική αναπαράσταση. Το βίντεο χρησιμοποιεί deepfake τεχνολογία για να παρουσιάσει τους Rolling Stones όπως έμοιαζαν στα μέσα της δεκαετίας του ’70, τοποθετώντας τους σε ένα σκηνικό γεμάτο μουσικούς, χορευτές και φιγούρες που μοιάζουν να προέρχονται από διαφορετικές εποχές και κουλτούρες. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό τρικ, αλλά ένα σχόλιο πάνω στη διάρκεια ενός συγκροτήματος που έχει ζήσει πολλές ζωές μέσα στην ίδια καριέρα.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί η Odessa A’zion, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει μέσα από την ταινία Marty Supreme και τη σειρά του HBO I Love LA. Η παρουσία της λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στη σύγχρονη pop εικόνα και στο παρελθόν των Stones, σε ένα κλιπ που μοιάζει να ρωτάει τι ακριβώς σημαίνει «παλιό» όταν η μουσική εξακολουθεί να κινείται στο παρόν.

Από το Hackney Diamonds στο Foreign Tongues

Το Foreign Tongues παρουσιάστηκε επίσημα σε εκδήλωση στο Brooklyn, με παρόντες τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για το 25ο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones και θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Στο project συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith των The Cure και Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, ενώ υπάρχει και ειδική συμμετοχή του αείμνηστου Charlie Watts σε υλικό που προέρχεται από προηγούμενες ηχογραφήσεις.

Η απουσία του Watts παραμένει ένα από τα πιο φορτισμένα στοιχεία στη σύγχρονη περίοδο των Stones. Ο θάνατός του το 2021 έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο, όμως το συγκρότημα δεν σταμάτησε. Με τον Steve Jordan να βρίσκεται πλέον πίσω από τα τύμπανα και τον Darryl Jones να συνεχίζει στο μπάσο, οι Stones λειτουργούν σήμερα ως μια μπάντα που γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία της, χωρίς να την αφήνει να γίνει μουσειακό αντικείμενο.

Το νέο άλμπουμ έχει ξανά στην παραγωγή τον Andrew Watt, ο οποίος είχε δουλέψει και στο Hackney Diamonds. Ο Keith Richards περιέγραψε το Foreign Tongues ως ένα άλμπουμ που έχει συνέχεια με το Hackney Diamonds, τονίζοντας τη χαρά της δουλειάς στο Λονδίνο και την ενέργεια που υπήρχε στις ηχογραφήσεις.

Οι Rolling Stones του 2026 και οι Rolling Stones του ’70

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του «In The Stars» είναι ότι δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία απλώς για να κάνει τους Stones να φαίνονται νεότεροι. Το βίντεο ανοίγει έναν διάλογο ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Οι σημερινοί Rolling Stones, με όλο το βάρος της ιστορίας τους, παρουσιάζουν μια ψηφιακή εκδοχή των εαυτών τους από την εποχή που το συγκρότημα βρισκόταν ήδη στην καρδιά του rock μύθου.

Αυτό μπορεί να διαβαστεί και ως νοσταλγία, αλλά και ως ειρωνικό παιχνίδι. Οι Stones υπήρξαν πάντα μια μπάντα που έκανε το παρελθόν να μοιάζει επικίνδυνα ζωντανό. Ξεκίνησαν πατώντας πάνω στα blues, τα μετέφεραν στη βρετανική νεολαία των ’60s, τα έντυσαν με σεξουαλικότητα, αλητεία, θέατρο και υπερβολή, και τελικά έγιναν οι ίδιοι μέρος της πολιτισμικής μνήμης. Τώρα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζονται σαν να μπορούν να συνομιλήσουν ακόμη και με τις δικές τους σκιές!

Το ερώτημα, βέβαια, δεν είναι αν οι Rolling Stones μπορούν να ξαναγίνουν νέοι. Δεν μπορούν και, στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται. Το ενδιαφέρον είναι ότι εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να κάνουν την ηλικία τους μέρος της αφήγησης, όχι αδυναμία της.

Ένα συγκρότημα που …αρνείται να κλείσει τον λογαριασμό

Οι Rolling Stones ιδρύθηκαν το 1962 και το 2026 συμπληρώνουν 64 χρόνια διαδρομής!!! Είναι σχεδόν αδύνατο να μιλήσει κανείς για τη σύγχρονη ιστορία της rock χωρίς να περάσει από αυτούς. Από τα blues standards των πρώτων χρόνων μέχρι το Exile On Main St., από τα στάδια μέχρι τις αμέτρητες περιοδείες, από την απώλεια του Brian Jones μέχρι την αποχώρηση του Bill Wyman και τον θάνατο του Charlie Watts, η ιστορία τους μοιάζει περισσότερο με χρονικό ολόκληρης εποχής παρά με απλή βιογραφία συγκροτήματος.

Γι’ αυτό και κάθε νέα κυκλοφορία τους έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία, κρίνεται ως τραγούδι. Από την άλλη, κουβαλάει μαζί της το ερώτημα πώς στέκεται ένα συγκρότημα τέτοιου μεγέθους απέναντι στον ίδιο του τον θρύλο. Το «In The Stars» δεν επιχειρεί να ξεφύγει από αυτό το βάρος. Αντίθετα, το χρησιμοποιεί. Το βίντεο κοιτάζει κατάματα τη νοσταλγία, αλλά δεν την αφήνει να γίνει απλώς αναπαλαίωση.

photo credit: Kevin Mazur

Με το Foreign Tongues να έρχεται τον Ιούλιο, οι Rolling Stones δείχνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν το Hackney Diamonds ως έναν καθυστερημένο επίλογο, αλλά ως την αρχή μιας ακόμη ύστερης δημιουργικής φάσης. Και αυτό, από μόνο του, παραμένει εντυπωσιακό.

Γιατί το πραγματικό νέο δεν είναι απλώς ότι οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν άλλο ένα βίντεο. Είναι ότι, έξι δεκαετίες μετά, εξακολουθούν να βρίσκουν λόγους να μπουν ξανά στο στούντιο, να δοκιμάσουν καινούργια οπτικά εργαλεία και να διεκδικήσουν χώρο στο παρόν, χωρίς να απολογούνται για το παρελθόν τους.

Το «In The Stars» είναι ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την αλυσίδα. Και είτε το δει κανείς ως τραγούδι επιστροφής, είτε ως τεχνολογικό παιχνίδι με τη μνήμη, είτε ως ακόμη μία υπενθύμιση της αντοχής των Stones, η ουσία μένει ίδια: οι Rolling Stones είναι ακόμη εδώ!