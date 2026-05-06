Η Ηχώ της Ιστορίας στο Σήμερα…

«Οι Απροσάρμοστοι υπάρχουν πάντα εκεί όπου αρμόζουν οι καιροί».

Αυτή η φράση-παρακαταθήκη του Παύλου Σιδηρόπουλου υπήρξε η πυξίδα μιας ολόκληρης διαδρομής. Σήμερα, με τη νέα τους σύνθεση, οι «Απροσάρμοστοι» επιστρέφουν για να δικαιώσουν αυτή την υπόσχεση, παρουσιάζοντας τη νέα δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο «Ηλεκτρικό άγχος», στο Κύτταρο.

Ο δίσκος αυτός είναι μια οφειλόμενη τιμή στον Βασίλη Πετρίδη, τον αθόρυβο «αρχιτέκτονα» του ήχου τους και δεύτερο κιθαρίστα της μπάντας. Τα τραγούδια του Βασίλη αποτελούν τον στιβαρό κορμό αυτής της νέας προσπάθειας.

Ο Οδυσσέας Γαλανάκης και ο Αλέκος Αράπης, οι «παλιοί» που κρατούν τη φλόγα αναμμένη, συμπράττουν με τον Βασίλη Κασκαμπά στα τύμπανα, τον Στέργιο Δίμπα στην κιθάρα, τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο στα πλήκτρα και τον Ηλία Δήμα στα φωνητικά.

Μαζί με τον Γιώργο Δημητριάδη, τον Μιχάλη Σκαράκη τον Γρηγόρη Κλιούμη και τον Μάριο Ψαριανό, επαναφέρουν στο «εδώ και τώρα» το σπάνιο υλικό του Βασίλη, που έφυγε από κοντά μας το 2004, μαζί με τα καινούργια τους κομμάτια.

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, αναδεικνύουν το έργο ενός ιδιοφυούς και καινοτόμου μουσικού, αποδεικνύοντας πως οι μελωδίες και οι στίχοι του παραμένουν συγκλονιστικά επίκαιροι, παρά το πέρασμα των δεκαετιών.

Στόχος μας είναι να συστήσουμε ξανά στο κοινό τα τραγούδια του «Βασιλάκη μας» γιατί σε τέτοια δημιουργήματα δεν αξίζει ούτε η λήθη, ούτε η σιωπή

Τώρα που «αρμόζουν οι καιροί», η κληρονομιά του Παύλου παραμένει ζωντανή και επίκαιρη. Πιστεύουμε πως τιμούμε τη μνήμη του Παύλου, του Βασίλη και του Λουκά, όχι απλώς αναπαράγοντας όσα παίξαμε μαζί, αλλά καταθέτοντας όλα όσα μάθαμε από αυτούς.

Η αξία των απόντων γίνεται πιο φωτεινή όταν συνειδητοποιούμε πόσο βαθιά επιδραστική και καθοριστική υπήρξε η συνύπαρξη μαζί τους.

Η συνέχεια γράφεται επί σκηνής…

εκεί που η μουσική γίνεται ξανά παρόν.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026

Πόρτες: 21.00

Έναρξης: 22.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών – Αθήνα

Τηλ. 210-8224134

Εισιτήριο: 12€

Προπώληση: more.com