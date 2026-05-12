Η Βιολέτα Ίκαρη, ερμηνεύει με τη μαγική φωνή της το single «Τίποτα σπουδαίο», σε μουσική του Γιώργου Δημητρίου και στίχους του Πόλυ Κυριάκου. Ένα τραγούδι που αγγίζει κάθε ευαίσθητη χορδή μας και παραπέμπει σε έναν εσωτερικό μονόλογο από εκείνους που σε οδηγούν σε μη κοινότυπες διαπιστώσεις. Σε δαιδαλώδεις διαδρομές του μυαλού και των συναισθημάτων, η αισθαντική φωνή της αγαπημένης ερμηνεύτριας Βιολέτας Ίκαρη, σε ταξιδεύει, έχοντας ως άρμα την υπέροχη μουσική του Γιώργου Δημητρίου και τους μοναδικούς στίχους του μεγάλου στιχουργού Πόλυ Κυριάκου.

Μπουζούκι/ Μπαγλαμάς – Γιώργος Δημητρίου

Πιάνο – Ευθύβουλος Θεοχάρους

Κιθάρες – Δημήτρης Σουρουλλάς

Μπάσο – Κώστας Χαλούμας

Δεν είμαι δα και τίποτα σπουδαίο

Και ούτε που περίμενα να δεις

Ποτέ το παραμύθι μου τ’ωραίο

Και ούτε ότι θα με θυμηθείς

Δεν έχω εγώ στα χείλη μου κραγιόνια

Μονάχα δυο χέρια δυνατά

Για να σηκώνω τα βαριά τα χρόνια

Όταν το χάδι σου με παρατά

Ούτε νομίζω πως θα μ αγαπήσεις

Θα είσαι δω βουβός να μ αγαπάς

Χωρίς φεγγάρι δίχως απαντήσεις

Και πάντα κάπου εδώ θα τριγυρνάς

Δεν είμαι δα και τίποτα σπουδαίο

Και ούτε που περίμενα να ‘ρθεις

Ποιος είναι ο Γιώργος Δημητρίου

Ο Γιώργος Δημητρίου έχει συνεργαστεί σαν σολίστας με τους περισσότερους τραγουδιστές και συνθέτες, όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Διονύσης Σαββόπουλος,

Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Μακεδόνας, Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής, Γιώργος Χατζηνάσιος, Βασίλης Λέκας, Μίλτος Πασχαλίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιος Διονυσίου, Χρυστάλλα Χατζηνικολή κ.ά.

Το 2026 κυκλοφορεί την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά από το Ogdoo Group με τίτλο «ΤΙΠΟΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ» με την συμμετοχή των εξής ερμηνευτών με αλφαβητική σειρά: Βιολέτα Ίκαρη, Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μεσημέρης, Κώστας Μακεδόνας, Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, Σάββας Λαγού, Στέλιος Διονυσίου.

Όπως ο ίδιος αποκαλεί, το να γράφεις μουσική και να οραματίζεσαι την ερμηνεία τόσων σπουδαίων καλλιτεχνών είναι πολύ σπουδαίο. Του στίχους υπογράφουν οι : Πόλυς Κυριάκου, Μαρία Χατζηαυξέντη, Αντρέας Χρυσάνθου, Μαρία Κρασοπούλου, Αντρέας Σωτηρίου, Σαββας Μιλτιάδους και Μίλτος Μιλτιάδους.