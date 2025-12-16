​Μετά από δύο μαγικές βραδιές, όπου το κοινό έγινε μια μεγάλη παρέα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη αυθεντική διασκέδαση, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη επανέρχονται για μία ακόμη γιορτινή εμφάνιση στο Σταυρό του Νότου Club, αυτή τη φορά στις 26 Δεκεμβρίου, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς. Με τη ζεστασιά και τη μοναδική χημεία που δημιούργησαν με τον κόσμο στις προηγούμενες συναυλίες τους, επιστρέφουν για να συνεχίσουν το ταξίδι «Ρίζες & Ρεύματα» σε μια γιορτινή βραδιά που υπόσχεται νέες συγκινήσεις και αξέχαστες μουσικές στιγμές.

Οι δύο καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα, υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε δύο βραδιές γεμάτες μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του.

Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και την εκφραστικότητα που την ξεχωρίζει, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.

Ο Γιώργος και η Βιολέτα ενώνουν τις δυνάμεις ​γ​ια μία ακόμη παρ​άσταση ​που υπόσχονται να μείν​ει αξέχαστ​η, γεμάτ​η ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.

Μαζί τους:

Άκης Γαβαλάς: Τύμπανα

Γιάννης Γρυπαίος: Ηλεκτρικό Μπάσο

Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα

Μιχάλης Παχάκης: Λαούτο – Τζουράς

Γιάννης Ταυλάς: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Σάκης Πυριοχος: Ηχοληψία

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 22.00

Ώρα Έναρξης: 22.30

Σταυρός του Νότου – Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

τηλ 2109226975

Είσοδος: 14 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com