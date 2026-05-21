Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα».

Σάββατο 13 Ιουνίου – Νεράιδα, Στυλίδα

Παρασκευή 10 Ιουλίου – Σταυρούπολη, Ξάνθη

Δευτέρα, 13 Ιουλίου – Όρμος Μαραθόκαμπου, Σάμος

Σάββατο 18 Ιουλίου – Αμπελάκια, Ορεστιάδα

Παρασκευή 31 Ιουλίου – Ιστιαία, Εύβοια

Παρασκευή 7 Αυγούστου – Οκτωνιά, Εύβοια

Σάββατο 8 Αυγούστου – Δερβένι, Κορινθία

Κυριακή 9 Αυγούστου – Αταλάντη, Φθιώτιδα

Πέμπτη 13 Αυγούστου – Εμπεσος, Αιτωλοακαρνανία

Τετάρτη 19 Αυγούστου – Ξηροκάμπι, Λακωνία

Οι δύο καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα, υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε δύο βραδιές γεμάτες μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του. Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και ερμηνεία, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.

Ο Γιώργος και η Βιολέτα μας υπόσχονται βραδιές που θα μας μείνουν αξέχαστες, γεμάτες ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.

Μαζί τους:

Άκης Γαβαλάς: Τύμπανα

Γιάννης Γρυπαίος: Ηλεκτρικό Μπάσο

Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα

Μιχάλης Παχάκης: Λαούτο – Τζουράς

Γιάννης Ταυλάς: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Σάκης Πυριοχος: Ηχοληψία