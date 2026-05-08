Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» περιοδεύει από τον ερχόμενο Ιούνιο σε όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη επιτυχία της Αθήνας παρουσιάστηκε όλο τον Χειμώνα στο θέατρο ΗΒΗ και χειροκροτήθηκε θερμά από σχεδόν 40.000 θεατές!

Το κείμενο υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη και είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα, του καλλιτέχνη-σύμβολο, του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο σε μία υψηλών αξιώσεων παραγωγή με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει θεατρικά, σε μία παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση.

Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής.

Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη, σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κρητικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ross Daly!

Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Στην παράσταση αναβιώνουν προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.α. Φυσικά ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην σχέση του Νίκου με τον Σταύρο Ξαρχάκο που ξεκίνησε με τον σημαντικό δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχτηκε σε μια δυνατή φιλία.

Λίγα λόγια για το έργο

Η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη Νίκου Ξυλούρη. Ακολουθούμε τα βήματα του «Αηδονιού της Κρήτης» από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια στη σκιά της Κατοχής, έως τη θριαμβευτική του παρουσία στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70 και την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 44 ετών.

Με οδηγό τις αφηγήσεις της συντρόφου του, Ουρανίας Ξυλούρη και άξονα τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του, αλλά αποκαλύπτει – κυρίως – το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό.

Συντελεστές:

Κείμενο: Ζαχαρένια Πετράκη

Σκηνοθεσία- επιμέλεια κειμένου: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σύμβουλος Δραματουργίας: Ουρανία Ξυλούρη

Ενορχηστρώσεις : Ανδρέας Κατσιγιάννης

Μουσική επιμέλεια κρητικού προγράμματος: Ross Daly

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες/Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Φωνητική διδασκαλία: Γιάννης Μαθές

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Επιμέλεια ήχου: Ζαχαρίας Σταμούλος

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελισάβετ Κανέλλη

Video Artist /Στατικά-Γραφικά Παράστασης : Βικτώρια Βελλοπούλου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Αφήγηση και τραγούδι: Μελίνα Κανά

Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη: Αιμιλιανός Σταματάκης

Στον ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου: Μέμος Μπεγνής

Στον ρόλο του Ψαρογιώργη: Μιχάλης Αεράκης

Τραγουδά ο Γιάννης Μαθές

Κρητική μουσική και τραγούδι: Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης

Παίζουν (αλφαβητικά):

• Γιάννης Ασκάρογλου

• Ξανθή Γεωργίου

• Νίκος Γκέλια

• Γιάννης Καλαντζόπουλος

• Ιωάννα Λέκκα

• Γιάννης Μαθές

• Λίζυ Ξανθοπούλου

• Γιάννης Πέτρου

• Αναστασία Τσιλιμπίου

• Γιώργος Φλωράτος

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365 (11:00 – 19:00), λόγω περιορισμένων θέσεων.

! Σημαντική σημείωση !

15 λεπτά πριν από την έναρξη κάθε παράστασης προβάλλεται η ταινία μικρού μήκους «Τα παιδικά χρόνια του Ψαρονίκου στα Ανώγεια».

Το πρόγραμμα της περιοδείας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, έχει ως εξής:

Ιούνιος 2026

• 29/06/2026 – Σπάρτη – Σαϊνοπούλειο Θέατρο

Ιούλιος 2026

• 04/07/2026 – Δίον – Αρχαίο Θέατρο Δίου

• 06/07/2026 – Ηράκλειο – Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

• 07/07/2026 – Ηράκλειο – Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

• 09/07/2026 – Ρέθυμνο – Θέατρο Ερωφίλη

• 10/07/2026 – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

• 11/07/2026 – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

• 17/07/2026 – Τρίκαλα – Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων

• 18/07/2026 – Νέα Μουδανιά – Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών

• 19/07/2026 – Κασσάνδρα – Αμφιθέατρο Σίβηρης

• 20/07/2026 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ

• 22/07/2026 – Καβάλα – Ακόντισμα – Πολυχώρος Πολιτισμού

• 23/07/2026 – Αλεξανδρούπολη – Θέατρο Αλτιναλμάζη

• 24/07/2026 – Ξάνθη – Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο

• 26/07/2026 – Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη

• 27/07/2026 – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη

• 28/07/2026 – Κοζάνη – Θερινό Δημοτικό Θέατρο

• 29/07/2026 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους

• 30/07/2026 – Γιαννιτσά – Ανοιχτό Θέατρο

Αύγουστος 2026

• 01/08/2026 – Λευκάδα – Νέο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας

• 06/08/2026 – Μυτιλήνη – Κάστρο Μυτιλήνης

• 09/08/2026 – Χαλκίδα – Θέατρο Ορέστης Μακρής

• 10/08/2026 – Λαύριο – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο

• 11/08/2026 – Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

• 12/08/2026 – Αίγιο – Θέατρο «Γ. Παππάς»

• 13/08/2026 – Πρέβεζα – Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος»

• 24/08/2026 – Αρχαία Ολυμπία – Θέατρο Φλόκα

Σεπτέμβριος 2026

• 08/09/2026 – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ