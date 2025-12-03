Το Release Athens παρουσιάζει ένα show με τον Chris Isaak, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός, με τη μαγευτική φωνή και με μια καριέρα που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τον χαρακτηριστικό, ρετρό ήχο που τον έχει κάνει μοναδικό.

Ο Chris Isaak, με τη βαθιά, βελούδινη φωνή και την αναγνωρίσιμη rockabilly μουσική του, έχει κατακτήσει –χωρίς υπερβολή– τα πάντα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το εμβληματικό “Wicked Game”, ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όλων των εποχών, ενώ μεγάλες επιτυχίες όπως τα “Baby Did a Bad Bad Thing”, “Blue Hotel” και “Somebody’s Crying” συνεχίζουν να συγκινούν γενιές ακροατών.

Μαζί με το πιστό συγκρότημά του, τους Silvertone, έχει πραγματοποιήσει sold-out εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας τη νοσταλγία του κλασικού rock ’n’ roll με μια σύγχρονη, δυναμική σκηνική παρουσία. Με πάνω από 10 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια συνολικά streams, παραμένει μέχρι σήμερα μια αδιαμφισβήτητα διαχρονική προσωπικότητα της σύγχρονης μουσικής.

Οι συνεργασίες του με τον David Lynch προσέδωσαν στη μουσική του μια μοναδική, ονειρική διάσταση, ενώ τα 13 studio albums του αποτελούν ορόσημα για τη σύγχρονη αμερικανική δημιουργία. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο σπουδαίος τραγουδοποιός, με το ιδιαίτερο ύφος και την αισθητική του, που συχνά θυμίζουν θρύλους όπως ο Roy Orbison και ο Elvis Presley, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και αυθεντική ενέργεια.

Σάββατο 13 Ιουνίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

Εισιτήρια από 55€

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online: more.com