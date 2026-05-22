Ο Δημήτρης Μπάσης θα εμφανιστεί στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη συναίσθημα, μεγάλες επιτυχίες και αυθεντική λαϊκή ψυχαγωγία.

Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συγκίνηση, ο σπουδαίος ερμηνευτής παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και διαχρονικές δημιουργίες κορυφαίων συνθετών που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι. Με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του και τη βαθιά ερμηνευτική του δύναμη, ο Δημήτρης Μπάσης συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του.

Με πολυετή πορεία, σημαντικές συνεργασίες και πολυάριθμες εμφανίσεις σε σημαντικά θέατρα και συναυλιακούς χώρους, κάθε ζωντανή του εμφάνιση αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που ενώνει το διαχρονικό λαϊκό τραγούδι με τη μαγεία των καλοκαιρινών συναυλιών.

Μαζί του, η Έλενα Φούντα, μια νέα τραγουδίστρια που ξεχωρίζει για το ταλέντο της και τη δυναμική σκηνική της παρουσία.

Στην καλοκαιρινή αυτή περιοδεία τον συνοδεύουν σπουδαίοι μουσικοί: ο κορυφαίος σολίστ του κλαρίνου Μάνος Αχαλινωτόπουλος, ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Γιάννης Σινάνης, στενός συνεργάτης του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου, ο πολυτάλαντος μαέστρος Τάσος Αθανασιάς, καθώς και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών.

Ακορντεόν/Πλήκτρα: Τάσος Αθανασιάς

Μπουζούκι: Γιάννης Σινάνης

Κλαρίνο: Μάνος Αχαλινωτόπουλος

Κιθάρα: Γιώργος Βαρτσάκης

Τύμπανα: Γιάννης Τσουμπρής

Μπάσο: Σταύρος Καβαλιεράτος

Ηχοληψία: Μανώλης Ολλανδέζος

Σάββατο 13 Ιουνίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης : 21:00

Διάρκεια παράστασης: 120’

Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106

τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 35€ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15€), Α’ ΖΩΝΗ 25€, Β’ ΖΩΝΗ 20€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα) : 23€ στην Α’ Ζώνη & 18€ στη Β’ Ζώνη.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365