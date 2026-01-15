Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη θερμή αποδοχή των προηγούμενων παραστάσεων, η Βίκυ Καρατζόγλου επιστρέφει στη σκηνή του Club του Σταυρού του Νότου με δύο επιπλέον παραστάσεις του μουσικού προγράμματος «Λαϊκά Άνευ Όρων».

Δύο νέες βραδιές, αφιερωμένες στο λαϊκό τραγούδι χωρίς όρους και προϋποθέσεις — εκεί όπου το παλιό συναντά το νέο και το έντεχνο συνομιλεί με το λαϊκό, με οδηγό τη δυναμική φωνή και την ξεχωριστή ερμηνευτική ταυτότητα της Βίκυς Καρατζόγλου.

Στη σκηνή μαζί της, δύο σημαντικοί καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: καλεσμένος ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους και αυθεντικούς ερμηνευτές της γενιάς του.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: καλεσμένη η Παυλίνα Βουλγαράκη, με τη μοναδική της ευαισθησία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική της ματιά.

Μαζί της οι μουσικοί:

Πιάνο: Οδυσσέας Αποστολοπουλος

Κιθάρα: Μιχάλης Ατσάλης

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Τύμπανα: Ορφέας Σιέρρας

Πνευστά: Διονύσης Θεοδόσης

Μπουζούκι: Νίκος Σαμαράς & Νίκος Βελλής

Παρασκευές 23 & 30 Ιανουαρίου

Ώρα: 22.00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Είσοδος: 15 ευρώ

Εισιτήρια: more.com