Η Βίκυ Καρατζόγλου παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Μην Ξημερώσει», σε στίχους και μουσική της ίδιας.

Για πρώτη φορά επιχειρεί να συνθέσει, σε μια στιγμή που η έμπνευση προέκυψε αυθόρμητα και σχεδόν αβίαστα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που αποτυπώνει την ένταση ενός παράνομου έρωτα, που ζει μέσα στη νύχτα και αναπνέει στον δανεικό χρόνο πριν το πρώτο φως.

Στίχοι, μουσική: Βίκυ Καρατζόγλου

Ενορχήστρωση, πιάνο, βιολί: Βαγγέλης Τούντας

Η ηχογράφηση έγινε από τον Βαγγέλη Τούντα.

Η μίξη και το mastering από τον Γιάννη Παξεβάνη

Επιμέλεια παραγωγής: Βαγγέλης Τούντας