Το Amvrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά φέτος, μεγαλύτερο, πιο δυναμικό και ανανεωμένο, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά καλοκαιρινά φεστιβαλικά ραντεβού της χώρας, όπου η αγάπη για τη μουσική συνδυάζεται με τις χαρές και την ελευθερία της φύσης.

Ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε από ανάγκη

Το Amvrakia Music Festival ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια από μια αυθεντική ανάγκη: να δημιουργηθεί μια διοργάνωση που να εκφράζει έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, σύνδεσης και εμπειρίας της μουσικής. Από την πρώτη στιγμή, στόχος των διοργανωτών ήταν να προσφέρουν μια αφορμή συνάντησης ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, σε έναν τόπο με ιδιαίτερη φυσική ενέργεια.

Η επιλογή της τοποθεσίας – το παλιό Στρατόπεδο Ψαρογιάννη, στις όχθες της λίμνης Αμβρακίας – δεν ήταν τυχαία. Ένας ανενεργός χώρος μεταμορφώθηκε σε σημείο πολιτισμού, δημιουργώντας ένα «σκηνικό» όπου η μουσική συνυπάρχει αρμονικά με τη φύση. Παράλληλα, το φεστιβάλ αναδεικνύει την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά βουνό, θάλασσα και λίμνες.

Line Up 2026

31 Ιουλίου

Πυξ Λαξ | Ιουλία Καραπατάκη | Χατζηφραγκέτα

1 Αυγούστου

Αλέξανδρος Τσουβέλας | Μίλτος Πασχαλίδης

Παραδοσιακό Γλέντι με τους Νίκο & Λευκοθέα Φιλιππίδη

2 Αυγούστου

Ταφ Λάθος | Νατάσσα Μποφίλιου | Λόγος Τιμής

Η εξέλιξη από την πρώτη χρονιά σε έναν ζωντανό θεσμό

Η ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη διοργάνωση υπήρξε εντυπωσιακή, με χιλιάδες επισκέπτες να στηρίζουν το εγχείρημα. Σήμερα, στην τρίτη του έκδοση, το Amvrakia Music Festival εξελίσσεται σταθερά σε έναν θεσμό με αυξανόμενη απήχηση.

Κάθε χρονιά φέρνει βελτιώσεις τόσο σε οργανωτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, ενώ ο στόχος παραμένει σαφής: η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας που συνδυάζει μουσική, φύση, δραστηριότητες και εξερεύνηση. Το όραμα των διοργανωτών είναι το φεστιβάλ να αποτελέσει σημείο αναφοράς συναυλιακού τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή συναυλία.

Περισσότερο από μουσική: μια ολοκληρωμένη εμπειρία… Το Amvrakia Music Festival δεν περιορίζεται μόνο στις συναυλίες. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες μέσα στη φύση:

Yoga

Pilates

Kangoo

Πεζοπορίες

Zipline

Διαδρομές με ποδήλατο

Ομαδικά παιχνίδια γρίφων

Κρυμμένος θησαυρός

Παιχνίδια δεξιοτήτων

Workshop ζωγραφικής

Εργαστήριο ρομποτικής

Σεμινάριο μαγειρικής

Τραμπολίνο

Ένας χώρος εύκολα προσβάσιμος

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στη θέση Άγριλος, στην Τοπική Κοινότητα Στάνου του Δήμου Αμφιλοχίας. Η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη για τους κατοίκους της Αθήνας μέσω της Ιονίας Οδού (Αυτοκινητόδρομος Α5) και της Θεσσαλονίκης (μέσω Εγνατίας και στη συνέχεια της Ιονίας Οδού), με γρήγορη σύνδεση επίσης από μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου όπως είναι το Αγρίνιο, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Πάτρα, τα Ιωάννινα και το Μεσολόγγι, αναδεικνύοντάς το Amvrakia Music Festival στο πιο κοντινό, μεγάλο καλοκαιρινό event για την περιοχή.

Ο χώρος διαθέτει οργανωμένο parking μεγάλης χωρητικότητας, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη σκηνή, με καθοδήγηση από το προσωπικό του φεστιβάλ.

* Για όσους επιλέξουν μετακίνηση με λεωφορείο, παρέχεται ειδική έκπτωση στα ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας με την επίδειξη εισιτηρίου.

Οργανωμένη κατασκήνωση

Για όσους επιθυμούν να ζήσουν πλήρως την εμπειρία του φεστιβάλ, διατίθεται οργανωμένος χώρος κατασκήνωσης με βασικές παροχές:

Ντουζιέρες & τουαλέτες

Σημεία εστίασης (καφές, φαγητό, ποτό)

Σταθμοί φόρτισης συσκευών

Ιατρική κάλυψη

Οριοθετημένοι χώροι σκηνών (ενδεικτική διάσταση έως 250×250 εκ.)

Κρατήσεις κατασκήνωσης:

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και συνιστάται έγκαιρη κράτηση μέσω των επίσημων καναλιών του φεστιβάλ. Η είσοδος στον χώρο κατασκήνωσης επιτρέπεται μόνο σε κατόχους έγκυρου εισιτηρίου.

Ένα καλοκαιρινό σημείο συνάντησης

Το Amvrakia Music Festival 3.0 είναι μια πρόσκληση: να γνωρίσουμε έναν τόπο, να ζήσουμε τη μουσική διαφορετικά και να δημιουργήσουμε εμπειρίες που διαρκούν περισσότερο από ένα τριήμερο.

Φέτος το καλοκαίρι, η λίμνη Αμβρακία γίνεται το σημείο όπου η φύση, η μουσική και οι άνθρωποι συναντιούνται.

Ραντεβού εκεί!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ημερήσιο εισιτήριο:

Προπώληση: 18€ | Ταμείο: 21€

Τριήμερο εισιτήριο:

Early Bird: 40€ (μέχρι εξαντλήσεως) | Προπώληση: 50€

Θέση σκηνής: 5€

Θέση αυτοκινούμενου / camper: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμφιλοχίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.