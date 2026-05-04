Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Είκοσι χρόνια μετά από την παραίτησή της από το θρυλικό περιοδικό “Runway”, η Andy Sachs (Anne Hathaway) είναι πλέον διακεκριμένη δημοσιογράφος. Όταν όμως απολύεται εν μία νυκτί, καλείται να βοηθήσει το “Runway” να ξεπεράσει μία κρίση. Η επάνοδός της την φέρνει ξανά αντιμέτωπη με την διευθύντρια Miranda Priestly (Meryl Streep), αλλά και την παλιά συνάδελφό της, Emily Charlton (Emily Blunt).

Ο David Frankel σκηνοθετεί το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» (“The Devil Wears Prada 2”), πιάνοντας το νήμα είκοσι χρόνια μετά από την επιτυχημένη πρώτη ταινία. Το πιο συγκινητικό στοιχείο της δημιουργίας του είναι η επανένωση των ίδιων ηθοποιών, οι οποίοι, σαν να μην πέρασε μια μέρα, απολαμβάνουν τη διάδραση των χαρακτήρων τους, με την Meryl Streep και τον Stanley Tucci να αποδίδουν το χιούμορ και το στυλ των χαρακτήρων τους με την παραμικρή τους έκφραση. Το reunion της διανομής αποτελεί εξαρχής ένα κερδισμένο στοίχημα για το φιλμ, παρά το γεγονός ότι το sequel αυτό δεν διαθέτει την σπιρτάδα του πρωτοτύπου. Ωστόσο, κρατά τον θεατή ευδιάθετο και παρουσιάζει τον, πολλές φορές επιφανειακό μα ταυτόχρονα λαμπερό, κόσμο της μόδας ως μια μορφή τέχνης.

Έχοντας εργασθεί για χρόνια σε περιοδικά, αυτό που προσωπικά με συγκίνησε στην ταινία είναι το γεγονός ότι υπογραμμίζει πως η δημιουργία ενός εντύπου αποτελεί ένα είδος τέχνης, το οποίο προϋποθέτει μεράκι, αισθητική και, πάνω απ’ όλα, ομαδικότητα. Θεωρώ δε εξαιρετικά επιτυχημένο το ότι η ταινία αντιπαραβάλλει εύστοχα την «παραδοσιακή» μέθοδο γέννησης ενός περιοδικού με τη σύγχρονη εποχή, η οποία μετρά την επιτυχία με τα κλικ και τα reposts, την ημιτελή ανάγνωση ενός κειμένου στην οθόνη ενός κινητού ή ένα βιαστικό like σε ένα άρθρο του οποίου απλώς μας άρεσε ο τίτλος. Είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε οτιδήποτε. Όμως είναι στο δικό μας χέρι το πώς θα την χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την ουσία, κοιτώντας πέρα από την επιφάνεια.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 30 Απριλίου.

