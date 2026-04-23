Οι καιροί αλλάζουν, ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα, αλλά κάποια πράγματα αν δεν τα βιάζεις τελικά έρχονται από μόνα τους.

Ωραίο είναι αυτό που ήρθε γιατί ήταν η ώρα του, γι’ αυτό είναι ωραίο.

Δεν είναι αυτό που δεν άργησε, δεν είναι το επίκαιρο και το έγκαιρο.

Ωραίο είναι αυτό που ήρθε.

Οπότε σύμφωνα με αυτήν την θεωρία όλα είναι ωραία. Και θα μου πεις “🤨 και είναι ωραίο αυτό τώρα;” Ε, τι να πω, αυτό μου ήρθε.😊

Σε έναν καιρό που η ταχύτητα αναζητά το επόμενο της θύμα στο καζάνι της επικαιρότητας όπου η μουσική, οι ειδήσεις, η κωμωδία και η κτηνωδία, η μόδα και το κουτσομπολιό παρακαλάνε για ένα κομμάτι της προσοχής σου, εγώ παρακαλούσα για ανάπαυση.

Σε αυτήν την παύση μου ήρθε αυτό το τραγούδι από τον Γιάννη και Χάρη Μιχαηλίδη (a.k.a. ΔΡΑΜΑΜΊΝΗ).

Χωρίς περίπλοκες ενορχηστρώσεις, χωρίς μεγάλες κορόνες, χωρίς καν μετρονόμο.

Μια κιθάρα και μια φωνή.

Και ήτανε ωραίο, τόσο ωραίο… “τι ωραίο”

Πάνος Μουζουράκης

Μουσική: Χάρης Μιχαηλίδης

Στίχοι: Γιάννης Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Κώστας Γρηγορακάκης

Τι ωραίο τελικά

να ‘χεις δίπλα σου ένα χέρι

όταν έρχεται ο βοριάς

κι όταν είναι καλοκαίρι

Ένα χέρι μοναχά

απ’ τα χέρια όλου του κόσμου

μια κουβέντα, μια αγκαλιά

-ένας άνθρωπος δικός μου-

Και τι όμορφο έτσι απλά

να μιλά και να σου λέει

πως πολύ σε αγαπά

καθώς κρύβει ότι κλαίει

Τι κι αν σβήνει ο ουρανός

πάντοτε θα ξημερώνει

και ποτέ δε θα ‘σαι μόνη

και δε θα ‘μαι μοναχός

Θα ‘ναι όμορφη η ζωή

δε θα φταις, δε θα φοβάμαι

θα ‘μαστε κι οι δυό μαζί

όπου κι αν είσαι, όπου και να ‘μαι

Μια βαρκούλα η ψυχή

μια γραμμούλα στο Αιγαίο

απ’ το τέλος στην αρχή

μ’ ένα γέλιο σου πηγαίο

Κι όλα θα ‘ναι περιττά

στη χαρά σου και στη λύπη

γιατί θα ‘μαι εγώ κοντά

τίποτα δε θα σου λείπει

Τι υπέροχο, τι ωραίο

και τι δύσκολο σιμά

πόσο σπάνιο και τι κρίμα

για όποιον άνθρωπο το έχει

κι όμως δεν το εκτιμά..