Συνέντευξη στον Παύλο Ζέρβα



Η Μελίνα Μαβίδου ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά ερμηνευτών που ξεκινάνε να κατακτήσουν τα όνειρα τους. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη και πλέον εγκατεστημένη στην Αθήνα, συνδυάζει τις σπουδές της στο σύγχρονο και κλασικό τραγούδι με το θεατρικό της υπόβαθρο από το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ, δημιουργώντας μια καλλιτεχνική ταυτότητα που ακροβατεί όμορφα ανάμεσα στη μουσική, την αισθητική και την αφήγηση.

Με δύο singles που ήδη κυκλοφορούν από τον επερχόμενο πρώτο της δίσκο -όπου γράφει η ίδια τους στίχους και ο Νίκος Κύρτσος τη μουσική- η Μελίνα έχει αρχίσει να ξεχωρίζει για την ευαισθησία, την καθαρότητα και τη σύγχρονη ματιά της. Η παρουσία της στα social media, ειδικά στο TikTok όπου ανεβάζει κάθε εβδομάδα βίντεο με διασκευές και πρωτότυπο υλικό, έχει ήδη δημιουργήσει μια δυνατή σχέση με το κοινό.

Το 2025 ήταν μια σημαντική χρονιά, καθώς συμμετείχε στην καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Μαγικός Αυλός» της Κάρμεν Ρουγγέρη, ενώ κατέκτησε την 1η θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό της Ερατώς για νέες δισκογραφικές παραγωγές, ανάμεσα σε περισσότερες από 100 συμμετοχές.

Με αφορμή το πρώτο της προσωπικό live στην Αθήνα, στο ιστορικό «Πατάρι» του Λουκιανού Κηλαηδόνη, συναντήσαμε τη Μελίνα Μαβίδου για μια συζήτηση γύρω από τη μουσική, τον έρωτα, τη δημιουργία, τη διαδρομή της μέχρι εδώ και όλα όσα ονειρεύεται να μοιραστεί με το κοινό.

Μελίνα, σε γνωρίζουμε με αφορμή τα δύο πρώτα τραγούδια σου που κυκλοφορούν ήδη, το «Μαζί» και το πρόσφατο «Κι αν μου πεις». Τι προηγήθηκε; Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα και τι σε έφερε στον δρόμο του τραγουδιού και της μουσικής;

Ξεκίνησα να τραγουδάω και να εκδηλώνω την αγάπη μου από πολύ μικρή ηλικία. Τα πρώτα χρόνια ως μικρή ακροάτρια. Ως παιδί άκουγα πολύ μουσική και έκανα συλλογή από CD. Στην εφηβεία μου άρχισα να τραγουδάω σε φίλους και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω πως τραγουδάω καλά. Ξεκίνησα μαθήματα στο ωδείο και από εκεί τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν τον δρόμο τους. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το πού και πότε θα τραγουδήσω. Έκανα το πρώτο μου live στα 17 μου σε ένα καφέ στη γειτονιά μου και από τα 19 και μετά έπαιζα συστηματικά με διάφορα μουσικά σχήματα που είχα τότε στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθα στην Αθήνα, είχα ήδη ξεκινήσει να γράφω στίχους και να ψάχνω έναν πιο προσωπικό ήχο. Έτσι φτάσαμε σήμερα στο «Κι αν μου πεις» και το «Μαζί», αλλά και όλα τα νέα τραγούδια που θα έρθουν πολύ σύντομα.

Ας πούμε ότι κάποιος δεν σε ξέρει και δεν σε έχει ακούσει ποτέ. Πώς θα συστηνόσουν;

Γεια, είμαι η Μελίνα, είμαι τραγουδίστρια και ετοιμάζω τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο, με τα δύο πρώτα τραγούδια να έχουν κυκλοφορήσει. Αγαπώ τη σύγχρονη ποπ, όπως αυτή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και προσπαθώ να φέρω αυτόν τον ήχο στον ελληνικό στίχο. Εσύ με τι ασχολείσαι;

Ποιες φωνές σε επηρέασαν και θεωρείς ότι «υπάρχουν» στον τρόπο ερμηνείας σου;

Είναι πολλές και είναι γυναίκες. Θα γράψω τα ονόματά τους χωρίς να εξηγήσω πολλά για την καθεμία. Ενώ μοιάζει να έχουν διαφορές μεταξύ τους, στην πραγματικότητα εγώ βρίσκω πολλές ομοιότητες και αυτό είναι που με συγκινεί. Patsy Cline, Barbra Streisand, Celine Dion, Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Χαρούλα Αλεξίου, Στέλλα Γκρέκα, Μαίρη Λω, Τζένη Βάνου, Μελίνα Κανά, Nneka, Billie Eilish, Raye. Διαφορετικά είδη, περίοδοι, όμως όλες τους έχουν πολλά κοινά στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη μουσική, τον στίχο και το πώς ερμηνεύουν.

Τι συναισθήματα θα ήθελες να γεννά η μουσική σου και τα τραγούδια που γράφεις και ερμηνεύεις;

Θα ήθελα η μουσική που φτιάχνουμε να μπορεί να συγκινεί. Να προκαλεί δυνατά συναισθήματα χαράς και νοσταλγίας, σαν αυτά τα τραγούδια που ακούς στα ακουστικά σου Δευτέρα πρωί και παίρνεις δύναμη και πιστεύεις πως τώρα θα τα καταφέρεις. Σαν τα συναισθήματα που νιώθαμε έφηβοι, που όλα ήταν στο πικ τους. Αυτά τα συναισθήματα με αφορούν — αυτά που μας σηκώνουν από τον καναπέ για να πάμε να ζήσουμε!

Ο Νίκος Κύρτσος, που υπογράφει τη μουσική στα δύο πρώτα τραγούδια, είναι το καλλιτεχνικό alter ego σου;

Με τον Νίκο συνεργαζόμαστε εδώ και 9 χρόνια. Στην αρχή ξεκινήσαμε να τραγουδάμε μαζί και αργότερα τα πράγματα ήρθαν από μόνα τους. Είμαστε πολύ δημιουργικοί όταν γράφουμε μουσική και στίχους και είναι κάτι που κάνουμε συνήθως παράλληλα, «μαζί». Νομίζω πως μετά από τόσα χρόνια συνεννοούμαστε πολύ γρήγορα και χωρίς εγωισμό και αυτό μας οδηγεί στο αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Πιστεύω πως σε κάθε ομαδική δουλειά, αν υπάρχει ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια, όλα έρχονται αβίαστα. Τον θαυμάζω πολύ και ως τραγουδιστή και ως μουσικό και είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύουμε μαζί τον πρώτο μου δίσκο.

Ετοιμάζεσαι για το πρώτο σου προσωπικό live στο Πατάρι την Παρασκευή 12/12. Πώς επιλέγεις τα τραγούδια σου για την εμφάνιση αυτή; Η επαφή με το κοινό τι σημαίνει για σένα; Τραγουδάς για να μοιράζεσαι;

Τραγουδάω σίγουρα για να μοιράζομαι σκέψεις, συναισθήματα και ιστορίες. Με ενδιαφέρει πολύ να είμαι κοντά στον κόσμο που θα έρθει να με ακουσει. Τα τραγούδια που έχω επιλέξει δένονται εννοιολογικά, με άξονα τον στίχο και κεντρική ιδέα πως όλοι λέμε το ίδιο πράγμα και έχουμε τις ίδιες ανησυχίες — απλώς τις εκφράζουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ελληνικά, γνωστά κομμάτια σε όλους, έρχονται να συναντήσουν ξένα κομμάτια που κυκλοφόρησαν πριν δύο μήνες και δικά μου κομμάτια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Μιλάμε για πάρτι, όχι αστεία!

Τι σχεδιάζεις για το μέλλον; Τι θα ήθελες να φέρει σε επίπεδο νέων συνεργασιών;

Θα ήθελα να ολοκληρώσω και να κυκλοφορήσω αυτόν τον πρώτο δίσκο, να συνεχίσω να γράφω και να βρεθώ επί σκηνής, τραγουδώντας δίπλα σε καλλιτέχνες που θαυμάζω και εκτιμώ.

Πες μας τι σημαίνουν για σένα τα Χριστούγεννα. Τι απολαμβάνεις να κάνεις αυτή την εποχή;

Ευτυχία… Είναι η αγαπημένη μου γιορτή. Λατρεύω τα φωτάκια, τα στολίδια, τα δέντρα, το κρύο… Νιώθω πως κάθε Χριστούγεννα βιώνω ξανά την παιδική μου ηλικία. Όλα μου μοιάζουν τόσο χαρούμενα. Συνήθως βέβαια δουλεύω τις γιορτές, αλλά και πάλι δεν με νοιάζει, γιατί είναι Χριστούγεννα!

————–

