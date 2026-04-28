Η Μελίνα Μαβίδου ανεβάζει τον ρυθμό της Κυριακής με ένα intimate pop live.

Μετά την πρώτη εμφάνιση που αγκαλιάστηκε από το κοινό, η νεαρή ερμηνεύτρια δίνει ξανά ραντεβού στο «Συνέβη», στην πλατεία Υμηττού.

Μαζί με τον Τάσο Κορκόβελο στο πιάνο, φτιάχνουν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ερμηνευτική ευαισθησία και τη δυναμική της σύγχρονης pop, ενώ θα ακούσουμε και τα τραγούδια της «Μαζί» και «Κι αν μου πεις», αλλά και τρία ολοκαίνουργια κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν σύντομα.

Guest της βραδιάς θα είναι ο Νίκος Κύρτσος, τραγουδιστής και μουσικός που υπογράφει τη μουσική των τραγουδιών της Μελίνας και θα ερμηνεύσει μαζί της αγαπημένα κομμάτια.

Κυριακή 3 Μαΐου

20:00

Συνέβη

Πλατεία Υμηττού

Είσοδος Ελεύθερη

Κρατήσεις: 210 -7621525