Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Τα παιδιά του εκκεντρικού καλλιτέχνη Julian Sklar (Ian McKellen), προσεγγίζουν τη συντηρήτρια έργων τέχνης Lori Butler (Michaela Coel), προκειμένου να την πείσουν να ολοκληρώσει μια σειρά πινάκων τους οποίους ο πατέρας τους έχει αφήσει ημιτελείς, με σκοπό να τους πουλήσουν με υψηλότατο τίμημα, μετά τον θάνατό του.

Ο Steven Soderbergh σκηνοθετεί το «Οι Κρίστοφερ» (“The Christophers”), έργο «δωματίου», με έντονη θεατρικότητα, καθώς το σενάριο του Ed Solomon επικεντρώνεται στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Julian και τη Lori. Κάποιες φορές, οι ακατάπαυστοι διάλογοι τείνουν να κουράσουν, ωστόσο είναι τέτοια η δυναμική που εκπέμπουν οι προσωπικότητες των δύο κεντρικών χαρακτήρων που το μέτρο, τελικά, δεν χάνεται. Οι θαυμάσιες ερμηνείες –ο McKellen είναι κάτι παραπάνω από απολαυστικός στον αβανταδόρικο ρόλο του, ενώ η γειωμένη παρουσία της Coel κρατά σωστές ισορροπίες– και τα μυστικά του σεναρίου που αποκαλύπτονται τις σωστές στιγμές είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα του φιλμ, σε συνδυασμό με την έμπειρη σκηνοθετική ματιά του Soderbergh.

Η ταινία σχολιάζει με εύστοχο τρόπο ζητήματα όπως η σχέση θαυμαστή με το είδωλό του, το πόσο εύκολα οι άνθρωποι έχουμε την τάση να ασκούμε κριτική στους πάντες και τα πάντα, δίχως να αντιλαμβανόμαστε πάντοτε τις συνέπειες των λόγων και της επιρροής μας, ενώ παράλληλα αναφέρεται στα όνειρα και τις εξιδανικεύσεις. Τα ερωτήματά της πάνω στην ίδια την Τέχνη είναι ακόμη πιο καίρια: Πόσο μπορεί στ’ αλήθεια να αλλάξει τη ζωή μας ένα έργο τέχνης; Τί πραγματικά ωθεί έναν καλλιτέχνη στη δημιουργία; Και κατά πόσο μπορεί το δημιούργημα να συγκινήσει τον θεατή, αν δεν εμπεριέχει ένα κομμάτι της αλήθειας του καλλιτέχνη; «Οι Κρίστοφερ», όπως ονομάζεται η σειρά πινάκων τους οποίους αρνείται να ολοκληρώσει ο Julian, πιθανόν και να μπορούν να αντιγραφούν. Ωστόσο, η ουσιαστική πρόκληση είναι να εντοπισθεί η γενεσιουργός τους αιτία, η οποία βρίσκεται πάντοτε καλά κρυμμένη, βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ψυχή.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Spentzos Film, από την Πέμπτη, 28 Μαΐου.

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