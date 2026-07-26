Οι Keane επιστρέφουν σε ένα από τα σημαντικότερα albums της διαδρομής τους και γιορτάζουν τα 20 χρόνια του “Under The Iron Sea” με μια νέα, εκτεταμένη επετειακή έκδοση που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου.

Το δεύτερο studio album του βρετανικού συγκροτήματος εμφανίζεται πλέον πλήρως remastered, μαζί με ένα μεγάλο αρχείο από B-sides, demos, ακουστικές εκτελέσεις, covers, ζωντανές ηχογραφήσεις και σπάνιες εμφανίσεις στο BBC.

Ένας πολύ πιο σκοτεινός κόσμος από το “Hopes And Fears”

Το “Under The Iron Sea” κυκλοφόρησε αρχικά το 2006, δύο χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του ντεμπούτο “Hopes And Fears”. Οι Keane όμως δεν θέλησαν απλώς να επαναλάβουν τη συνταγή που τους είχε κάνει διάσημους. Ο δεύτερος δίσκος τους είχε πιο σκοτεινό και ανήσυχο χαρακτήρα, με περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία και μια αίσθηση εσωτερικής έντασης που διαπερνούσε μεγάλο μέρος των τραγουδιών.

Ο Tom Chaplin έχει περιγράψει εκείνη την εποχή ως μια περίπλοκη περίοδο, τόσο μουσικά όσο και προσωπικά. Ανατρέχοντας τώρα στον δίσκο, σημειώνει ότι οι Keane δημιούργησαν μέσα από τα τραγούδια έναν σκοτεινό, σχεδόν παραμυθένιο κόσμο που είχε πάει στραβά, γεμάτο σύγχυση και συναισθηματικό μούδιασμα.

Το ίδιο το “Under The Iron Sea”, όπως έχει εξηγήσει, γεννήθηκε από την ανάγκη τους να δημιουργήσουν έναν δίσκο που θα τους έκανε να αισθανθούν ξανά ζωντανοί.

Ένας δίσκος που εδραίωσε τους Keane στην κορυφή

Το “Under The Iron Sea” δεν ήταν απλώς η συνέχεια του εξαιρετικά επιτυχημένου “Hopes And Fears”. Ήταν ο δίσκος με τον οποίο οι Keane απέδειξαν ότι μπορούσαν να εξελίξουν τον ήχο τους χωρίς να χάσουν τη μελωδικότητα και τη συναισθηματική ένταση που τους είχαν ήδη κάνει γνωστούς.

Τραγούδια όπως τα “Is It Any Wonder?”, “Crystal Ball”, “A Bad Dream”, “Nothing In My Way”, “Atlantic” και “Try Again” ανέδειξαν μια πιο σκοτεινή, εσωστρεφή και ταυτόχρονα πιο τολμηρή πλευρά του συγκροτήματος, με περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία και μια γενικότερη αίσθηση ανησυχίας να διατρέχει ολόκληρο το album.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Το “Under The Iron Sea” μπήκε κατευθείαν στο Νο1 του βρετανικού chart και έφτασε μέχρι το Νο4 του Billboard 200 στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία του ντεμπούτου τους δεν ήταν συγκυριακή. Οι παγκόσμιες πωλήσεις του ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα albums της καριέρας τους.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η επετειακή έκδοση δεν λειτουργεί απλώς ως νοσταλγική επαναφορά, αλλά ως ευκαιρία να επανεκτιμηθεί ένας δίσκος που βοήθησε τους Keane να περάσουν από την εντυπωσιακή πρώτη επιτυχία στην πραγματική καθιέρωση.

Ακυκλοφόρητα demos, B-sides και σπάνιες ζωντανές ηχογραφήσεις

Η νέα έκδοση δεν περιορίζεται όμως στο remaster του αρχικού album.

Η 3CD Deluxe Edition προσθέτει δύο ολόκληρους δίσκους με υλικό από τα αρχεία των Keane: B-sides, demos, ακουστικές εκτελέσεις, covers, live recordings και σπάνιες εμφανίσεις στο BBC, αρκετές από τις οποίες κυκλοφορούν επίσημα για πρώτη φορά.

Ανάμεσα στα demos υπάρχουν πρώιμες μορφές τραγουδιών όπως τα “Is It Any Wonder?” και “Maybe I Can Change”, ενώ η συλλογή περιλαμβάνει και ζωντανή εκτέλεση του “Nothing In My Way” από το Duisburg της Γερμανίας το 2006.

Για τους συλλέκτες υπάρχει και μια ιδιαίτερα εκτεταμένη Super Deluxe έκδοση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 10ιντσο βινύλιο με live ηχογραφήσεις από το ULU του 2006 και ένα 7ιντσο με τις διασκευές των Keane στα “Under Pressure” των Queen και David Bowie και “Enjoy The Silence” των Depeche Mode. Η δεύτερη μάλιστα κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βινύλιο.

Το artwork αποκτά καινούργια ζωή

Ιδιαίτερη θέση στη νέα έκδοση έχει και η χαρακτηριστική εικαστική ταυτότητα του “Under The Iron Sea”.

Η περιορισμένη έκδοση Zoetrope vinyl χρησιμοποιεί ξανά τις αυθεντικές εικονογραφήσεις της Sanna Annukka, οι οποίες μετατρέπονται σε κινούμενες εικόνες όταν περιστρέφεται ο δίσκος! Το album έχει γίνει νέο half-speed remaster στα Abbey Road Studios.

Η συγκεκριμένη αισθητική παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τον σκοτεινό και παράξενο κόσμο που είχαν δημιουργήσει οι Keane γύρω από το album πριν από δύο δεκαετίες.

Και ένα βιβλίο αφιερωμένο στην ιστορία του album

Οι εορτασμοί δεν τελειώνουν στη μουσική.

Στις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται και το “Under The Iron Sea: Lyrics and History”, ένα νέο βιβλίο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Faber Music και την Island Records. Θα περιλαμβάνει όλους τους στίχους του album, σελίδες από σημειωματάρια της εποχής, φωτογραφίες, artwork και αναμνήσεις των ίδιων των μελών των Keane από τη δημιουργία του.

Οι Keane έχουν ήδη στραφεί στο επόμενο κεφάλαιο

Η επιστροφή στο παρελθόν δεν σημαίνει πάντως ότι οι Keane μένουν εκεί. Την περίοδο που ανακοινώθηκε η επετειακή έκδοση, το συγκρότημα βρισκόταν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες δουλεύοντας πάνω σε νέο album.

Έτσι, τα 20 χρόνια του “Under The Iron Sea” λειτουργούν περισσότερο ως μια στάση πριν από το επόμενο κεφάλαιο: μια ευκαιρία να ξανακούσουμε έναν δίσκο που έδειξε μια πολύ πιο σκοτεινή και τολμηρή πλευρά των Keane.