Η Mckenna Grace παρουσιάζει το νέο της single «It’s So Fine», ένα γρήγορο και ανήσυχο pop-rock τραγούδι για τη στιγμή κατά την οποία το μυαλό πλημμυρίζει από σκέψεις, η πίεση γίνεται ασφυκτική και η μοναδική απάντηση που μπορείς να δώσεις στους γύρω σου είναι πως «όλα είναι μια χαρά».

Το τραγούδι αποτελεί μέρος του soundtrack της επερχόμενης ταινίας «Nimrods». Η Mckenna Grace συμμετέχει στην ταινία, συνδέοντας ακόμη μία φορά τις δύο πλευρές της διαδρομής της: την υποκριτική και τη μουσική.

Μια χαρούμενη απάντηση που κρύβει το χάος

Η φράση «it’s so fine» ακούγεται καθησυχαστική, σχεδόν ανέμελη. Στο τραγούδι, όμως, λειτουργεί περισσότερο σαν άμυνα.

Η Mckenna Grace ήθελε να αποτυπώσει την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει ταυτόχρονα αμέτρητες σκέψεις να κινούνται μέσα στο κεφάλι του. Οι λέξεις ακολουθούν έναν γρήγορο, συνειρμικό ρυθμό, μεταφέροντας την πίεση, τη νευρικότητα, τον σαρκασμό και την αίσθηση ότι όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Η ίδια περιέγραψε το «It’s So Fine» σαν μια ακατάστατη σελίδα προσωπικού ημερολογίου που απέκτησε μουσική! Στο κέντρο του βρίσκεται η αντίφαση ανάμεσα σε όσα αισθάνεται πραγματικά κάποιος και στην εικόνα που παρουσιάζει προς τα έξω: μπορεί να καταρρέει από την πίεση, αλλά εξακολουθεί να λέει πως είναι καλά.

Το τραγούδι δεν αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση σαν μια αργή, μελαγχολική εξομολόγηση. Τη μετατρέπει σε κάτι γρήγορο, ζωηρό και σχεδόν διασκεδαστικό, σαν το χαμόγελο που εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που όλα έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.

Ένα τραγούδι που υπήρχε πριν από την ταινία

Παρότι το «It’s So Fine» συνδέεται πλέον με το «Nimrods», δεν γράφτηκε εξαρχής για την ταινία.

Η Mckenna Grace αποκάλυψε ότι το είχε δημιουργήσει νωρίτερα για δικό της προσωπικό project. Όταν, όμως, άρχισε να προτείνει μουσική στον σκηνοθέτη Lee Kirk, ένιωσε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ταίριαζε απόλυτα στον κόσμο και στην ενέργεια της ιστορίας.

Η επιλογή απέκτησε και έναν προσωπικό, σχεδόν κυκλικό χαρακτήρα. Η Grace άρχισε να γράφει τραγούδια περίπου στα 14 της, έχοντας ανάμεσα στις σημαντικότερες επιρροές της τους Green Day και τον Conan Gray. Χρόνια αργότερα, ένα δικό της τραγούδι εντάσσεται σε μια ταινία και ένα soundtrack που περιστρέφονται γύρω από τον κόσμο των Green Day.

Ένα ταξίδι με προορισμό τους Green Day

Το «Nimrods» είναι μια coming-of-age κωμωδία δρόμου για τρεις φίλους που ταξιδεύουν προς το Λος Άντζελες, πιστεύοντας λανθασμένα ότι το συγκρότημά τους πρόκειται να ανοίξει μια συναυλία των Green Day την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η ιστορία δεν αποτελεί βιογραφία του συγκροτήματος, αλλά αντλεί έμπνευση από τις περιπετειώδεις πρώτες ημέρες του, όταν τα μέλη του ταξίδευαν με βαν, έδιναν μικρές συναυλίες και προσπαθούσαν να βρουν τη θέση τους στη μουσική σκηνή. Την ταινία έγραψε και σκηνοθέτησε ο Lee Kirk, ενώ οι Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt και Tré Cool συμμετέχουν στην παραγωγή.

Το soundtrack θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου και θα περιλαμβάνει 30 τραγούδια. Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστές επιτυχίες των Green Day, ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις, νέο υλικό, κομμάτια των The Paradox και Ultra Q, καθώς και τραγούδια των Analog Dogs, του φανταστικού συγκροτήματος γύρω από το οποίο κινείται η ιστορία της ταινίας. Το «It’s So Fine» της Mckenna Grace βρίσκεται στη 17η θέση του tracklist.

Ανάμεσα στην pop και στην pop-punk ένταση

Το «It’s So Fine» κινείται στην πιο νευρική και κιθαριστική πλευρά της Mckenna Grace. Η φωτεινή μελωδία και η γρήγορη ροή δημιουργούν μια έντονη αντίθεση με τη συναισθηματική πίεση που περιγράφει.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ταιριάζει με μια καλλιτέχνιδα που έχει κινηθεί τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στην pop, την pop-punk, την alternative αισθητική και την προσωπική τραγουδοποιία. Από το «Haunted House» και το «You Ruined Nirvana» μέχρι το «Bittersweet 16», η Grace έχει χρησιμοποιήσει συχνά τη μουσική για να μεταφέρει άγχος, ανασφάλεια, δύσκολες σχέσεις και σκέψεις που δεν εκφράζονται εύκολα στην καθημερινότητα.

Νωρίτερα μέσα στο 2026 είχε συνεργαστεί με τους Ice Nine Kills στο «Twisting the Knife» για το soundtrack του «Scream 7», ενώ τον Ιούνιο παρουσίασε το «Ugly and Rotten». Το «It’s So Fine» συνεχίζει αυτή τη δραστήρια μουσική περίοδο, αλλά με έναν πιο παιχνιδιάρικο και αυτοσαρκαστικό τρόπο.