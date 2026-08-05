Η Αλεξάνδρα Μάγκου είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ξεχωριστές και viral φωνές της νέας γενιάς. Με κάθε της βήμα καταφέρνει να κερδίζει τις εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα που ήρθε για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.

Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του single «Όνειρο είναι όλα», το τραγούδι αποκτά τη δική του ξεχωριστή εικόνα μέσα από τη ματιά του εξαιρετικά ταλαντούχου κινηματογραφιστή Αλέξανδρου Σταματιάδη. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη τυπικό music video, αλλά για ένα ατμοσφαιρικό short film υψηλής αισθητικής, από αυτά που σπάνια συναντάμε. Η Αλεξάνδρα και οι συνεργάτες της καταφέρνουν από τα πρώτα κιόλας πλάνα να μας μεταφέρουν σε έναν απόλυτα ονειρικό κόσμο.

Η εικόνα, σε πλήρη αρμονία με τη μουσική και τους στίχους του Γιώργου Περού, μας ταξιδεύει σε ένα παράλληλο σύμπαν, μια ουτοπική πραγματικότητα που μπλέκει το όνειρο με τις προσωπικές αλήθειες του καθένα μας.