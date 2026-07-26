Είκοσι χρόνια μετά από ένα album που άλλαξε οριστικά την πορεία τους, οι Snow Patrol επιστρέφουν στο “Eyes Open” και παρουσιάζουν μια εκτεταμένη επετειακή έκδοση, γεμάτη B-sides, σπάνιες ζωντανές ηχογραφήσεις, ακουστικές εκτελέσεις και τραγούδια που για χρόνια παρέμεναν γνωστά κυρίως στους πιο αφοσιωμένους φίλους τους.

Το “Eyes Open (20th Anniversary Edition)” κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου 2026, δύο δεκαετίες μετά το album που εκτόξευσε τους Snow Patrol σε παγκόσμιο επίπεδο και μας χάρισε, μεταξύ άλλων, το “Chasing Cars”. Η νέα έκδοση φτάνει συνολικά τα 36 tracks στις ψηφιακές και CD εκδόσεις της.

Το album που άλλαξε την ιστορία των Snow Patrol

Όταν το “Eyes Open” κυκλοφόρησε το 2006, οι Snow Patrol είχαν ήδη αρχίσει να αποκτούν σημαντικό κοινό χάρη στο “Final Straw”. Αυτός όμως ήταν ο δίσκος που τους μετέτρεψε σε ένα από τα μεγαλύτερα βρετανικά rock συγκροτήματα της εποχής.

Το album έφτασε στο Νο1 και αναδείχθηκε στο μεγαλύτερο σε πωλήσεις album στη Μεγάλη Βρετανία για το 2006, ενώ έχει πιστοποιηθεί οκτώ φορές πλατινένιο. Στο επίκεντρο βρισκόταν φυσικά το “Chasing Cars”, ένα τραγούδι που εξελίχθηκε στην πιο αναγνωρίσιμη στιγμή της καριέρας τους.

Η επετειακή έκδοση, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε μια απλή επανακυκλοφορία του αρχικού δίσκου.

Τα B-sides και το “Perfect Little Secret” βγαίνουν ξανά στο φως

Δίπλα στα έντεκα τραγούδια του αρχικού “Eyes Open” βρίσκονται πλέον επτά B-sides της εποχής, καθώς και το αυτόνομο single “Signal Fire”.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το “Perfect Little Secret”. Το τραγούδι είχε συμπεριληφθεί το 2006 στο maxi-single του “You’re All I Have”, μαζί με το “The Only Noise”, ενώ είχε χρησιμοποιηθεί και στην ταινία “Love + Hate”. Έτσι, η νέα έκδοση του “Eyes Open” το επαναφέρει ουσιαστικά στον ευρύτερο κατάλογο των Snow Patrol, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα νέο κοινό να ανακαλύψει ένα κομμάτι που μέχρι σήμερα είχε παραμείνει περισσότερο ένα rarity για τους fans.

Στην ίδια ενότητα επιστρέφουν επίσης τραγούδια όπως τα “Play Me Like Your Own Hand”, “It Doesn’t Matter Where, Just Drive”, “Warmer Climate”, “I Am An Astronaut”, “The Only Noise” και “In My Arms”.

Σπάνιες live και ακουστικές ηχογραφήσεις

Η έκδοση των δύο CD και η ψηφιακή κυκλοφορία προχωρούν ακόμη περισσότερο. Το δεύτερο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις από το Τορόντο και το Βερολίνο, καθώς και stripped-back εκτελέσεις από τα MENCAP Little Noise Sessions στο Union Chapel του Λονδίνου.

Ανάμεσά τους βρίσκονται διαφορετικές εκδοχές των “Chasing Cars”, “You’re All I Have”, “Shut Your Eyes”, “You Could Be Happy” και “Open Your Eyes”, αλλά και remixes των “You’re All I Have” και “Hands Open”.

Τη νέα έκδοση συνοδεύουν επίσης καινούργια sleeve notes του Gary Lightbody, ο οποίος επιστρέφει στις αναμνήσεις από μια περίοδο καθοριστική για την ιστορία του συγκροτήματος.

Οι Snow Patrol κοιτούν ήδη προς το επόμενο album

Παρότι η επέτειος προσφέρει μια καλή αφορμή για επιστροφή στο παρελθόν, οι Snow Patrol δεν φαίνεται να έχουν διάθεση να μείνουν εκεί.

Ο Gary Lightbody παραδέχθηκε ότι ήταν χαρά για το συγκρότημα να ξαναεπισκεφθεί το “Eyes Open”, σημειώνοντας όμως παράλληλα ότι οι Snow Patrol γράφουν ήδη το επόμενο album τους.

Έτσι, το “Eyes Open (20th Anniversary Edition)” λειτουργεί ταυτόχρονα σαν αναδρομή σε μια από τις σημαντικότερες περιόδους τους και σαν υπενθύμιση του πόσο υλικό είχε δημιουργηθεί γύρω από εκείνον τον δίσκο.