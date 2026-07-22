Η Μαίρη Λίντα, μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 90 ετών. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την αιτία του θανάτου.

Με τον θάνατό της κλείνει ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο μιας εποχής που διαμόρφωσε το ελληνικό τραγούδι. Η χαρακτηριστική φωνή, η ζωντάνια και η επιβλητική σκηνική παρουσία της Μαίρης Λίντα ταυτίστηκαν με δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες και, κυρίως, με το θρυλικό καλλιτεχνικό δίδυμο που δημιούργησε με τον Μανώλη Χιώτη.

Από τον Πύργο στα μεγάλα λαϊκά πάλκα

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, καταγόταν από τον Πύργο Ηλείας. Ξεκίνησε να τραγουδά από πολύ μικρή ηλικία, περνώντας από τα «ταλέντα» του σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκου, τα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής. Ο Λάσκος ήταν εκείνος που της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα με το οποίο θα γινόταν γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η πρώτη της παρουσία στη δισκογραφία συνδέθηκε με τον συνθέτη Κώστα Καπλάνη και τραγούδια όπως το «Πικρό ποτήρι». Το 1961 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την «Απαγωγή», επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες φωνές της εποχής.

Η συνάντηση με τον Μανώλη Χιώτη

Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη καθόρισε τόσο την καλλιτεχνική όσο και την προσωπική της ζωή. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι στη σκηνή και στη ζωή και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα και επιδραστικότερα ντουέτα της δεκαετίας του ’60. Εμφανίστηκαν μαζί στα μεγαλύτερα κέντρα, στη δισκογραφία και σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η δεξιοτεχνία και οι νεωτερισμοί του Χιώτη συναντούσαν τη δύναμη, την ακρίβεια και τη θεατρικότητα της φωνής της. Τραγούδια όπως τα «Περασμένες μου αγάπες» και «Ηλιοβασιλέματα» έμειναν ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη και συνέχισαν να ακούγονται πολύ μετά το τέλος της κοινής τους πορείας.

Η σχέση τους δεν ξεπεράστηκε ποτέ πραγματικά από τη Μαίρη Λίντα. Δεκαετίες αργότερα μιλούσε για τον Χιώτη ως τον έρωτα της ζωής της και αναρωτιόταν ακόμη πώς και γιατί χώρισαν…

Από την Ελλάδα στον Λευκό Οίκο

Η φήμη του ζευγαριού ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης εμφανίστηκαν στον Λευκό Οίκο, σε εκδήλωση προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους γνωστούς θαυμαστές τους συγκαταλέγονταν προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας και ο ηθοποιός Άντονι Πέρκινς.

Η Μαίρη Λίντα δεν υπήρξε απλώς η φωνή δίπλα σε έναν μεγάλο μουσικό. Με την ενέργεια, την κίνηση και την αυτοπεποίθησή της άλλαξε την εικόνα της γυναίκας στα λαϊκά πάλκα, σε μια εποχή κατά την οποία οι τραγουδίστριες συχνά περιορίζονταν σε πιο στατικούς και δευτερεύοντες ρόλους. Η παρουσία της άνοιξε δρόμο για τις επόμενες γενιές ερμηνευτριών.

Η επιρροή στις νεότερες τραγουδίστριες

Η ερμηνευτική της δύναμη επηρέασε σημαντικές φωνές που ακολούθησαν, όπως τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Γλυκερία, την Άννα Βίσση, τη Δήμητρα Γαλάνη και την Κωνσταντίνα. Με αρκετές από αυτές συνεργάστηκε και επί σκηνής σε μεταγενέστερες περιόδους της καριέρας της.

Ανάμεσα στις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις της ήταν εκείνες με τη Χαρούλα Αλεξίου στη «Νεφέλη», με τη Γλυκερία στο «Χάραμα» και με την Άννα Βίσση στο Rex τη σεζόν 2011-2012. Ακόμη και σε μεγάλη ηλικία, η παρουσία της στη σκηνή διατηρούσε κάτι από τη λάμψη και την ορμή που την είχαν καθιερώσει.

Η φωνή που έγινε το …«χρυσό βραχιόλι» της

Η προσωπική ζωή της δεν υπήρξε εύκολη. Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για την κακοποίηση που υπέστη στον δεύτερο γάμο της και για την απόφασή της να φύγει, προκειμένου να μεγαλώσει την κόρη της με αξιοπρέπεια. Περιγράφοντας τη δύναμη που της επέτρεψε να συνεχίσει, είχε παρομοιάσει τη φωνή της με ένα «χρυσό βραχιόλι» που είχε πάντοτε μαζί της.

Αυτό το «χρυσό βραχιόλι» ήταν τελικά η μεγάλη κληρονομιά της. Μια φωνή αναγνωρίσιμη από τις πρώτες νότες, ικανή να μεταφέρει χαρά, πόνο, πάθος και περηφάνια χωρίς περιττές υπερβολές.

Η Μαίρη Λίντα έφυγε, αλλά παραμένει στα τραγούδια που συνόδευσαν έρωτες, χωρισμούς, γιορτές και οικογενειακές αναμνήσεις επί πολλές δεκαετίες. Και κάθε φορά που θα ακούγεται εκείνη η φωνή δίπλα στο μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη, ένα κομμάτι από τη χρυσή εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα επιστρέφει ξανά…