Μετά την τεράστια επιτυχία του καλοκαιρινού single «Κι Άλλο» που έγινε viral από την πρώτη στιγμή, η Danae, αποκαλύπτει ολοκληρωμένο το πρώτο της προσωπικό εγχείρημα. Το ντεμπούτο solo EP της με τίτλο «Μελτέμια» κυκλοφορεί επίσημα.

Έχοντας ήδη ξεχωρίσει για τη διπλά πλατινένια συμμετοχή της στο single «AURIO» του Saske αλλά και τη σταθερά ανοδική της πορεία, η Danae επιβεβαιώνει τη μοναδική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Στο «Μελτέμια», η χαρακτηριστική, αιθέρια neo-soul φωνή της συνδυάζεται αρμονικά με οργανικές κιθάρες και ατμοσφαιρικές μελωδίες, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο με έντονο νοσταλγικό χαρακτήρα που ταξιδεύει τον ακροατή.

Εστιάζοντας στην προσωπική αναζήτηση, τη νεότητα, και τον συναισθηματικό αναστοχασμό, η γραφή της Danae αποτυπώνει με απόλυτη αυθεντικότητα τις προκλήσεις της νεανικής ενηλικίωσης, προσφέροντας παράλληλα την αίσθηση της ελευθερίας και της αναγέννησης που φέρνει μαζί του το ελληνικό καλοκαίρι.

Το EP «Meltemia» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την OffBeat Records και την Stay Independent.

Tracklist

01. Θάλασσα

02. Αλλού με πάει

03. Νύχτα

04. Κι άλλο

05. Αστέρι

06. Αύγουστος

07. Αλμύρα