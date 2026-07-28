Οι Χαΐνηδες έρχονται στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» για μια μοναδική βραδιά, στο πλαίσιο του Φ hill Sessions.

Οι Χαΐνηδες υπόσχονται μια μουσική παράσταση όπου «πεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, σεληνιασμένοι προφήτες, ριψοκίνδυνοι ταξιδευτές, αλλόκοτοι μάγοι, αλογάρηδες τσιγγάνοι, θαλασσοδαρμένοι κουρσάροι και παιγνιδιάρηδες ληστές τεντώνουν στα άκρα το λευκό πανί του χωροχρόνου. Πάνω σ’ αυτό χορεύει μια σκιά. Η σκιά της αρχέγονης φλόγας της ύπαρξης».

ΥΓ. «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους»

Η φιλοσοφίζουσα κολεκτίβα των Χαΐνηδων αποτελείται από τους:

Δημήτρη Αποστολάκη – λύρα, τραγούδι

Δημήτρη Ζαχαριουδάκη – κιθάρα, τραγούδι

Γιώργο Κωνσταντίνου – μπάσο

Μιχάλη Γαλάνη – τύμπανα

Μιχάλη Νικόπουλο – λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι, τραγούδι

Peter Jacques – τρομπέτα, φλικόρνο, κλαρίνο, νέι

Αγγελική Σύρκου – τραγούδι

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com