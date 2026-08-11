Για αρκετό καιρό όλα έδειχναν ότι το όνομα The Weeknd πλησίαζε στο τέλος του. Ο Abel Tesfaye είχε μιλήσει επανειλημμένα για την επιθυμία του να αφήσει πίσω την περσόνα που τον συνόδευσε στην εντυπωσιακή πορεία του προς την παγκόσμια κορυφή και να συνεχίσει, ενδεχομένως, χρησιμοποιώντας το πραγματικό του όνομα.

Τώρα όμως φαίνεται πως άλλαξε γνώμη.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο της περιοδείας After Hours Til Dawn, ο Καναδός καλλιτέχνης μίλησε στο κοινό για το θέμα και παραδέχθηκε ότι δοκίμασε για λίγο την ιδέα της …«συνταξιοδότησης», αλλά η αίσθηση δεν του άρεσε. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε στους fans του ότι σκοπεύει να παραμείνει μαζί τους για πολύ ακόμη.

Ένα «τέλος» που προετοιμαζόταν εδώ και χρόνια

Η πιθανότητα να αποχαιρετήσει το όνομα The Weeknd δεν ήταν απλώς μια φήμη. Ο ίδιος ο Tesfaye είχε αρχίσει να μιλά δημόσια για αυτή την ιδέα ήδη από το 2023, ενώ στις αρχές του 2025 έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένος.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του Hurry Up Tomorrow, είχε εξηγήσει ότι αισθανόταν πως είχε φτάσει στα όρια όσων μπορούσε να πετύχει ως The Weeknd. Η συνεχής αναζήτηση περισσότερων επιτυχιών, βραβείων, Νο1 και μεγαλύτερων συναυλιών είχε αρχίσει, όπως έλεγε, να θυμίζει έναν ατελείωτο ανταγωνισμό. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι η αποχώρηση του The Weeknd δεν θα σήμαινε και αποχώρηση από τη μουσική.

Το “Hurry Up Tomorrow”, που ολοκλήρωσε την τριλογία των After Hours και Dawn FM, παρουσιάστηκε έτσι ως πιθανό τελευταίο άλμπουμ αυτής της συγκεκριμένης καλλιτεχνικής ταυτότητας. Ακόμη και τότε, πάντως, η πόρτα δεν έκλεισε ποτέ εντελώς: τον Μάιο του 2025 ο Tesfaye είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι το τέλος του The Weeknd θα μπορούσε τελικά να εξελιχθεί περισσότερο σε μια «αναγέννηση» παρά σε οριστικό αποχαιρετισμό.

Ο The Weeknd μάλλον ήρθε για να μείνει

Οι τελευταίες δηλώσεις του στη Στοκχόλμη είναι μέχρι στιγμής η σαφέστερη ένδειξη ότι το σχέδιο εγκατάλειψης του ονόματος έχει μπει στο συρτάρι.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Abel Tesfaye εγκαταλείπει και την ανάγκη για μια νέα καλλιτεχνική περίοδο. Δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποια μορφή θα πάρει το επόμενο μουσικό του βήμα ούτε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την περσόνα του The Weeknd. Εκείνο που φαίνεται πλέον αρκετά πιο ξεκάθαρο είναι ότι το διάσημο όνομα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί όπως αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί.

Έπειτα από περίπου 15 χρόνια, μια τεράστια σειρά επιτυχιών και μια καριέρα που μετέτρεψε τον Abel Tesfaye σε έναν από τους μεγαλύτερους pop stars της εποχής του, ο αποχαιρετισμός στον The Weeknd φαίνεται πως …αναβάλλεται επ’ αόριστον!