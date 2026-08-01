Οι Greta Van Fleet ανοίγουν επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της πορείας τους με το “Saw You Stand”, μια μεγάλη rock μπαλάντα που συνοδεύεται από το δικό της music video και προαναγγέλλει το νέο τους album.

Το Palace for the People θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου 2026 μέσω της Republic Records και θα είναι το πέμπτο studio album τους. Το “Saw You Stand” ακολουθεί το “Play Your Games”, το πρώτο δείγμα που είχε προηγηθεί από τη νέα δουλειά.

Μια μπαλάντα που αφήνει χώρο στη φωνή του Josh Kiszka

Το “Saw You Stand” κινείται σε πιο αργούς και δραματικούς ρυθμούς, με την ερμηνεία του Josh Kiszka να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος της σύνθεσης.

Η μπάντα απομακρύνεται εδώ από τις πιο άμεσες και εκρηκτικές rock στιγμές της, χτίζοντας ένα τραγούδι με κινηματογραφική ανάπτυξη και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Οι κιθάρες του Jake Kiszka δεν καταλαμβάνουν από την αρχή ολόκληρο τον χώρο, αλλά εμφανίζονται σταδιακά, καθώς το κομμάτι οδηγείται προς τη μεγάλη του κορύφωση.

Το επίσημο music video, διάρκειας σχεδόν πέντε λεπτών, κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το single και βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της επίσημης παρουσίασης του νέου album από το συγκρότημα.

Το νέο album ηχογραφήθηκε στο Tennessee

Οι Greta Van Fleet ηχογράφησαν το Palace for the People στο Tennessee την άνοιξη του 2026, έχοντας στην παραγωγή τον Mike Elizondo, γνωστό από τη δουλειά του με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Turnstile, Eminem και Fiona Apple. Ο Elizondo ανέλαβε τη συμπαραγωγή μαζί με τα ίδια τα μέλη της μπάντας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Greta Van Fleet είχαν απομακρυνθεί προσωρινά από τις περιοδείες, τις συνεντεύξεις και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, ώστε να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη δημιουργία.

Το υλικό προέκυψε από έναν συνδυασμό παλαιότερων ανολοκλήρωτων demos, ιδεών που βρίσκονταν για καιρό σε αρχικό στάδιο και εντελώς νέων συνθέσεων που γεννήθηκαν μέσα στις ηχογραφήσεις. Ο Jake Kiszka περιγράφει το αποτέλεσμα ως έναν δίσκο που παραμένει στον πυρήνα του rock ’n’ roll και αναγνωρίσιμος ως έργο των Greta Van Fleet, αλλά ταυτόχρονα έχει μια έντονα σύγχρονη καρδιά.

Από το Alexandra Palace στο “Palace for the People”

Ο τίτλος του album έχει τις ρίζες του σε μια εμφάνιση των Greta Van Fleet στο Alexandra Palace του Λονδίνου, γνωστό και ως Ally Pally.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους το 2022, τα μέλη του συγκροτήματος έμαθαν ότι το βικτωριανό κτίριο είχε αρχικά δημιουργηθεί ως “Palace of the People”: ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συναντιούνται και να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, σε αντίθεση με τα ανάκτορα που προορίζονταν για μονάρχες και αριστοκράτες.

Η ιστορία αυτή οδήγησε την μπάντα να αναρωτηθεί τι θα μπορούσε να σημαίνει σήμερα ένα «παλάτι για τον λαό». Για τον Sam Kiszka, η απάντηση βρίσκεται στην κοινότητα που έχει σχηματιστεί γύρω από τη μουσική τους: άνθρωποι που γνωρίστηκαν σε συναυλίες, δημιούργησαν φιλίες και απέκτησαν κοινές αναμνήσεις μέσα από τα τραγούδια του συγκροτήματος. «Η μουσική είναι το παλάτι μας», όπως συνοψίζει ο ίδιος.

Ανθρωπιά, σύνδεση και αντοχή

Το Palace for the People θα κινηθεί θεματικά γύρω από την ανθρώπινη σύνδεση, την αντοχή, την υπέρβαση και την ανάγκη να δημιουργούνται χώροι στους οποίους οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν.

Η απόσταση από τις συνεχείς περιοδείες φαίνεται ότι λειτούργησε θετικά και στις σχέσεις ανάμεσα στα τέσσερα μέλη. Ο Josh Kiszka έχει αναφέρει ότι ο χρόνος που πέρασαν μαζί εκτός δρόμου τους έφερε πιο κοντά και τους έκανε να αισθανθούν ότι έχουν περισσότερα πράγματα να μοιραστούν από ποτέ.