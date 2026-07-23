Η Chelsea Wolfe ανοίγει ένα ακόμη “σκοτεινό” κεφάλαιο στη δισκογραφία της, ανακοινώνοντας το νέο της άλμπουμ με τίτλο «The Dark». Μαζί με την ανακοίνωση, η Αμερικανίδα δημιουργός παρουσιάζει το ατμοσφαιρικό «Cold», το οποίο θα ανοίγει τον δίσκο, ενώ ετοιμάζει …βαλίτσες για Αθήνα όπου θα δώσει συναυλία! Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά…

Το «The Dark», το ένατο προσωπικό άλμπουμ της, θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 21 Αυγούστου 2026 μέσω της Loma Vista Recordings, ενώ οι φυσικές εκδόσεις του θα ακολουθήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τον διάδοχο του «She Reaches Out to She Reaches Out to She», που κυκλοφόρησε το 2024.

Το νέο «Cold» κινείται ανάμεσα σε ψιθυριστές και περισσότερο επιβλητικές στιγμές, χτισμένο επάνω σε πιάνο και ακουστική κιθάρα. Η ερμηνεία της Chelsea Wolfe αποτυπώνει τη συναισθηματική φθορά μιας σχέσης και τη δύσκολη στιγμή κατά την οποία κάποιος αναγνωρίζει ότι πρέπει να απομακρυνθεί από μια επιβλαβή επιρροή.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα υποβλητικό βίντεο σε σκηνοθεσία της Magdalena Wosinska. Η Chelsea Wolfe εμφανίζεται σε ένα ομιχλώδες και σχεδόν εξωπραγματικό φυσικό τοπίο, ενώ η αισθητική της σύνθεσης παραπέμπει σε τελετουργία και πνευματιστική συνεδρία.

Πριν από το «Cold» είχαν κυκλοφορήσει τα τραγούδια «The Dark» και «Death Is Not the End», τα οποία επίσης περιλαμβάνονται στον νέο δίσκο.

Μια κατάβαση στο σκοτάδι

Το «The Dark» δημιουργήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Chelsea Wolfe βρισκόταν αντιμέτωπη με μεγάλες προσωπικές αλλαγές. Η ίδια χρειάστηκε να αφήσει πίσω της σχέσεις, πλευρές της ταυτότητάς της και επαναλαμβανόμενα μοτίβα που την οδηγούσαν στο να παραμερίζει τις δικές της ανάγκες.

Αντί να αντιμετωπίζει το σκοτάδι αποκλειστικά ως κάτι απειλητικό, το νέο άλμπουμ επιχειρεί να το προσεγγίσει ως χώρο περισυλλογής, αυτογνωσίας και μεταμόρφωσης. Η Wolfe έχει χαρακτηρίσει το ομώνυμο τραγούδι ως τη δική της «ερωτική επιστολή στο σκοτάδι», παρουσιάζοντας τη νύχτα όχι μόνο ως πηγή φόβου, αλλά και ως ένα μέρος στο οποίο μπορεί κανείς να βρει παρηγοριά.

Στη δημιουργία του άλμπουμ συνεργάστηκε με τη συνθέτρια και παραγωγό Jennifer Decilveo και τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Ben Chisholm. Στις ηχογραφήσεις συμμετείχαν επίσης μουσικοί όπως οι Robin Finck, Troy Van Leeuwen, Matt Chamberlain, Stella Mozgawa και Justin Meldal-Johnsen.

Ηχητικά, η Chelsea Wolfe στρέφεται περισσότερο προς την κιθάρα, το πιάνο και τα φυσικά τύμπανα, χωρίς να εγκαταλείπει εντελώς τα ηλεκτρονικά στοιχεία που χαρακτήριζαν προηγούμενες δουλειές της. Το αποτέλεσμα περιγράφεται ως ένα σκοτεινό folk περιβάλλον, μέσα στο οποίο η φωνή της βρίσκεται περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο.

Το tracklist του «The Dark»

Cold Seethe Humours Swallower Halo The Dark Turn the Key I’m Not There Death Is Not the End Dancer in the Sky

Η κυκλοφορία θα συνοδευτεί από μεγάλη περιοδεία στην Αμερική και την Ευρώπη, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2026 στο Floyd Live Music Venue της Αθήνας. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει ανακοινωθεί ως το μεγαλύτερο show που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Chelsea Wolfe στην Ελλάδα, με special guest την A.A. Williams!