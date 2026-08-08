Η Laura Pausini στρέφεται για ακόμη μία φορά προς τη Βραζιλία και συναντά τη Sandy σε μια νέα εκδοχή του «Quando Chove», ενός τραγουδιού που συνδέει την ιταλική και τη βραζιλιάνικη μουσική εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το νέο ντουέτο κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου από τη Warner Records και συνοδεύεται από video clip που γυρίστηκε στο Μιλάνο. Παράλληλα, η νέα εκτέλεση προστίθεται στις ψηφιακές εκδόσεις του τελευταίου άλμπουμ της Pausini, «Io Canto 2».

Η ιστορία του τραγουδιού, πάντως, ξεκινά πολύ νωρίτερα. Πρόκειται για την πορτογαλική εκδοχή του «Quanno Chiove» του Pino Daniele, που κυκλοφόρησε το 1980 στο άλμπουμ «Nero a metà». Η Laura Pausini είχε ήδη συμπεριλάβει τη δική της ερμηνεία του πρωτότυπου ιταλικού τραγουδιού στο «Io Canto 2», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στη Βραζιλία, όμως, το τραγούδι απέκτησε τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Το 1994 ο Nelson Motta έγραψε την πορτογαλική προσαρμογή «Quando Chove» για την Patrícia Marx. Η ηχογράφηση έγινε μεγάλη επιτυχία και ακούστηκε στην ιδιαίτερα δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «A Viagem», με αποτέλεσμα για μεγάλο μέρος του βραζιλιάνικου κοινού η συγκεκριμένη μελωδία να είναι μέχρι σήμερα άμεσα συνδεδεμένη με τη φωνή της Marx.

Στη νέα εκδοχή, η Pausini επιστρέφει σε αυτήν ακριβώς την πορτογαλική προσαρμογή και επιλέγει τη Sandy για να μοιραστεί μαζί της το τραγούδι. Η ίδια η Pausini εξήγησε ότι, μόλις αποφάσισε να ηχογραφήσει το «Quando Chove» στα πορτογαλικά, σκέφτηκε αμέσως τη Sandy. Μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη φωνή και το ηχόχρωμά της, αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση, αποκαλύπτοντας ότι η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια ταξίδεψε στο Μιλάνο ειδικά για τη δημιουργία του video clip.

Για τη Sandy, το τραγούδι είχε ήδη προσωπική σημασία πολύ πριν από τη νέα συνεργασία. Όπως αποκάλυψε, το θυμόταν από τα παιδικά και πρώτα εφηβικά της χρόνια και χαρακτήρισε την πρόσκληση της Pausini μια ιδιαίτερα όμορφη έκπληξη.

Το «Quando Chove» γίνεται έτσι ένας ακόμη κρίκος στην πολυετή σχέση της Laura Pausini με το βραζιλιάνικο κοινό. Ταυτόχρονα κλείνει έναν ενδιαφέροντα μουσικό κύκλο: η Sandy, που ως έφηβη είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τραγουδώντας στα πορτογαλικά κομμάτια της Pausini, βρίσκεται τώρα δίπλα στην ίδια την Ιταλίδα καλλιτέχνιδα για να ξαναφέρουν στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της βραζιλιάνικης pop των ’90s.