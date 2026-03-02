Το Sanremo 2026 ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στο Teatro Ariston, σε πέντε βραδιές που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το τελικό αποτέλεσμα έμεινε ανοιχτό κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία ανακοίνωση και δικαίωσε όσους μιλούσαν για μία από τις πιο αμφίρροπες διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

Στο Ariston, εκεί όπου από το 1951 γράφεται η ιστορία της ιταλικής ποπ, η φετινή μάχη εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Το κοινό, οι δημοσιογράφοι και οι ραδιοφωνικές επιτροπές διαμόρφωναν διαρκώς διαφορετικές ισορροπίες, δημιουργώντας ένα σκηνικό συνεχών ανατροπών.

Η μεγάλη αναμέτρηση κρίθηκε ανάμεσα στον Sal Da Vinci και τον Sayf. Ο πρώτος, με το «Per sempre sì», παρουσίασε μια καθαρά ιταλική, μελωδική μπαλάντα, δομημένη πάνω στη ζωντανή ορχήστρα του φεστιβάλ και σε μια ερμηνεία έντονα θεατρική. Ο Sayf, με το «Tu mi piaci tanto», εκπροσώπησε έναν πιο σύγχρονο ήχο, με ρυθμική παραγωγή και ξεκάθαρη στόχευση στη νέα γενιά.

Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα: ο Sal Da Vinci επικράτησε με διαφορά μόλις …0,3 ποσοστιαίων μονάδων (22,2% έναντι 21,9%). Μια από τις μικρότερες διαφορές των τελευταίων ετών.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στο καθαρό televoting πρώτος ήταν ο Sayf με 26,4%, ενώ ο Sal Da Vinci συγκέντρωσε 23,6%. Η τελική ισορροπία διαμορφώθηκε από τη συνδυαστική βαρύτητα των επιτροπών Τύπου και Ραδιοφώνου, που έγειραν τελικά την πλάστιγγα.

Η τελική πεντάδα αποτύπωσε το εύρος της φετινής διοργάνωσης:

η Ditonellapiaga με το «Che fastidio!», η Arisa με το «Magica favola», ενώ το δίδυμο Fedez και Marco Masini ένωσε ραπ και δραματική ερμηνεία στο «Male necessario», δημιουργώντας έντονες συζητήσεις.

Το φεστιβάλ παρουσίασε για τελευταία φορά ως καλλιτεχνικός διευθυντής ο Carlo Conti, με συμπαρουσιάστρια την Laura Pausini, η οποία έχει ιστορία με το Sanremo από τα πρώιμα χρόνια της καριέρας της.

Η βραδιά των διασκευών και οι στιγμές που ξεχώρισαν

Η βραδιά των cover επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το Sanremo δεν είναι απλώς διαγωνισμός νέων τραγουδιών, αλλά ζωντανή συνομιλία με την ιταλική μουσική ιστορία.

Ο Fedez και ο Marco Masini ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Stjepan Hauser και παρουσίασαν τη «Meravigliosa creatura» της Gianna Nannini, σε μια σκηνικά φορτισμένη ερμηνεία.

Η Ditonellapiaga, που τελικά κέρδισε τη βραδιά διασκευών με το «The Lady is a Tramp», έδωσε έναν πιο θεατρικό και show-driven τόνο στη διοργάνωση. Μαζί της επί σκηνής ο Toni Pitony.

Συγκινητική στιγμή του τελικού αποτέλεσε η εμφάνιση του Andrea Bocelli, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο Ariston …πάνω σε λευκό άλογο! Ερμήνευσε το «Il mare calmo della sera», το τραγούδι με το οποίο είχε κερδίσει τις Nuove Proposte το 1994, καθώς και το «Con te partirò», αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα. Στο πλαίσιο της βραδιάς τιμήθηκε και με το Premio Città di Sanremo.

Στο Suzuki Stage στην Piazza Colombo, οι Pooh τραγούδησαν το «Uomini soli», παρέλαβαν βραβείο καριέρας και τίμησαν τη μνήμη του Stefano D’Orazio, προσθέτοντας έναν έντονα νοσταλγικό τόνο στη διοργάνωση.

Η τελική βραδιά δεν έμεινε μόνο στη μουσική. Υπήρξαν αναφορές στις πολεμικές συγκρούσεις και στη βία κατά των γυναικών, δίνοντας στο φεστιβάλ και μια κοινωνική διάσταση, όπως συχνά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Τα νούμερα που επιβεβαιώνουν το φαινόμενο

Ο τελικός κατέγραψε 10,75 εκατομμύρια τηλεθεατές με ποσοστό θέασης 68,6%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του Sanremo στην ιταλική prime time. Σε μια εποχή όπου το streaming μοιάζει να έχει αλλάξει τα πάντα, το Sanremo συνεχίζει να ενώνει ένα ολόκληρο έθνος στις τηλεοράσεις!

Προς τη Eurovision

Ο Sal Da Vinci έχει πλέον αποδεχθεί να εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Eurovision με το «Per sempre sì». Η επιλογή ενός τραγουδιού βαθιά ριζωμένου στην ιταλική μελωδική παράδοση, αλλά με σύγχρονη παραγωγή, δείχνει ότι η χώρα επιλέγει και φέτος να στηριχθεί στην ταυτότητά της.

Τελική 5άδα

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Sayf – Tu mi piaci tanto

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Arisa – Magica favola

Fedez & Marco Masini – Male necessario

————————————

Λίγα λόγια για το φεστιβάλ

Το Sanremo γεννήθηκε το 1951 και αποτέλεσε το πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε αργότερα η Eurovision. Από τη σκηνή του πέρασαν καλλιτέχνες όπως η Laura Pausini, ο Eros Ramazzotti και ο Andrea Bocelli, ενώ τα τελευταία χρόνια λειτούργησε ως εφαλτήριο για ονόματα όπως ο Mahmood και οι Måneskin.

Η σημασία του όμως δεν είναι μόνο καλλιτεχνική. Είναι και κοινωνική. Κάθε τραγούδι σχολιάζεται, κάθε εμφάνιση αποκτά συμβολισμό, και κάθε αποτέλεσμα συζητιέται για εβδομάδες.

Το Sanremo 2026 θα μείνει ως η χρονιά της λεπτομέρειας. Εκεί όπου 0,3 μονάδες έκριναν έναν τίτλο — και απέδειξαν ότι το φεστιβάλ εξακολουθεί να παράγει ένταση, συζήτηση και πολιτισμικό αποτύπωμα.