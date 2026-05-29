Η Γιώτα Νέγκα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, έρχεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ταράτσα του Λαμπέτη για μια μοναδική καλοκαιρινή μουσική βραδιά.

Με τη χαρακτηριστική, βαθιά και γεμάτη εσωτερικότητα φωνή της, η σπουδαία ερμηνεύτρια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για την ερμηνευτική της ταυτότητα, την αμεσότητα και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία. Κάθε εμφάνισή της μετατρέπεται σε μια εμπειρία επικοινωνίας με το κοινό, όπου το τραγούδι γίνεται αφήγηση, εξομολόγηση και συλλογική συγκίνηση.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς συναντιούνται τραγούδια από τη σημαντική προσωπική της δισκογραφία, μέσα από τις συνεργασίες της με κορυφαίους δημιουργούς όπως οι Σταμάτης Κραουνάκης, Θέμης Καραμουρατίδης, Νίκος Μωραΐτης, Μανώλης Ιωάννου κ.α. καθώς και αγαπημένες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα.

Με το χαμόγελο, τη γενναιόδωρη παρουσία και την αυθεντική, δυναμική της εκφραστικότητα που συνυπάρχει με την ευαισθησία της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια, πάθος και συγκίνηση.

Μια μουσική συνάντηση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη, με την υπογραφή μιας ερμηνεύτριας που δεν τραγουδά απλώς τραγούδια, αλλά αφηγείται ζωές.

Ενορχηστρώσεις: K. Νικολόπουλος, Ν. Κατσίκης

Παρασκευή 19 Ιουνίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης : 21:00

Διάρκεια παράστασης: 120’

Ταράτσα Λαμπέτη – Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106

τηλέφωνο: 2111000365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 35€ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15€), Α’ ΖΩΝΗ 25€, Β’ ΖΩΝΗ 20€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα) : 23€ στην Α’ Ζώνη & 18€ στη Β’ Ζώνη.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

και στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365