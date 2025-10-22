Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», σε κείμενα του Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου, και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη Μονή Λαζαριστών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος τον περασμένο χειμώνα, έρχεται στην Αθήνα. Από τις 10 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί στο Embassy Theater για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Οι δύο σπουδαίες γυναικείες μορφές του ρεμπέτικου τραγουδιού – η Μαρίκα Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου – συναντιούνται επί σκηνής στο Embassy Theater, για να διηγηθούν, να τραγουδήσουν και να ζωντανέψουν γεγονότα που έζησαν ή που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί εκείνες τις αγρίως ρομαντικές εποχές, τότε που όλα έμοιαζαν πιθανά.

Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, όταν ο κόσμος άλλαζε ραγδαία, οι κοινωνίες άνοιγαν παράθυρα σε νέες ιδέες και καλλιτεχνικά πρότυπα. Οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες πάλευαν για την εικόνα τους, για τη γυναικεία αξιοπρέπεια, για το δικαίωμά τους στον αυτοκαθορισμό. «Σηκώθηκαν από την καρέκλα και στάθηκαν στο πάλκο όρθιες» – λέγεται πως πρώτη απ’ όλες σηκώθηκε η Μαρίκα Νίνου.

Ο σκηνοθέτης Αστέρης Πελτέκης σημειώνει:

«Με χαρά ανέλαβα τη σκηνοθεσία αυτού του δύσκολου εγχειρήματος, όταν με τίμησαν με την πρότασή τους οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί και νιώθω ευγνώμων που όλοι οι συντελεστές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής. Η Μαρίκα της Αθήνας κι η Μαρίκα της Αμερικής δεν συναντήθηκαν ποτέ. Αυτό θα διορθώσουμε απόψε. Απόψε η Μαρίκα της Αθήνας θα βρει κόρη και μητέρα. Απόψε οι δυο γυναίκες θα πουν τα δικά τους.»

Δύο Μαρίκες – οι «Αγίες» του λαϊκού μας τραγουδιού. Μυθικές γυναικείες παρουσίες, σε μια παράσταση όπου ο άντρας «λάμπει» διά της απουσίας του, φωτίζουν το πάλκο και τα ιστορικά νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσα από αφηγήσεις και τραγούδια που έχουν περάσει στο συλλογικό μας ασυνείδητο – σμυρνέικα, παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά, αλλά και πρωτότυπα τραγούδια των Γιώργου Ανδρέου και Οδυσσέα Ιωάννου – ξεδιπλώνεται μια συγκινητική ιστορία για τη γυναίκα, τη μουσική και τον αγώνα για ελευθερία.

Ταυτότητα παράστασης

Θεατρικό κείμενο: Οδυσσέας Ιωάννου

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Πρωτότυπη μουσική και ενορχήστρωση: Γιώργος Ανδρέου

Στίχοι τραγουδιών: Γιώργος Ανδρέου – Οδυσσέας Ιωάννου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Video art: Βασίλης Κουντούρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευθύμιος Παππάς

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Ερμηνεύουν: Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη

Αφηγήτρια: Νικολέτα Καρρά

Μουσικοί επί σκηνής:

Τραϊανός Αλμπανούδης (κοντραμπάσο)

Βαγγέλης Καλαμάρας (τύμπανα)

Παύλος Παφρανίδης (μπουζούκι)

Στέργιος Γαργάλας (βιολί)

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου (κιθάρες)

Γιώργος Ανδρέου (πιάνο)

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Embassy Theater.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη: 20:00

Embassy Theater

Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα 10673

Τηλέφωνο: 2111000365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 35 ευρώ

VIP2: 30 ευρώ

Α΄ Ζώνη: 25 ευρώ

Β΄ Ζώνη: 20 ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ στην Β΄ Ζώνη: 18 ευρώ

Γ΄ Ζώνη: 16 ευρώ

