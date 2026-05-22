Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες, καλωσορίζει το καλοκαίρι με μία συναρπαστική περιοδεία,

γεμάτη μουσικές εκπλήξεις και αγαπημένα τραγούδια!

Την Παρασκευή 29 Μαΐου η Ελένη Τσαλιγοπούλου συμμετέχει στις “Ημέρες Θάλασσας 2026” στο Πασαλιμάνι.

Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, η Ελένη, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που τόσο αγαπά, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, με σεβασμό στην παράδοση και διάθεση ανανέωσης, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό στη φετινή της περιοδεία. Παράλληλα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει κάποια από τα νέα τραγούδια που έφτιαξαν μαζί με τον Κώστα Λειβαδά στο δίσκο “Ριγιούνιον” που κυκλοφόρησε το Μάιο.

Αυτό το καλοκαίρι η Ελένη εμφανίζεται με μια νέα ομάδα μουσικών, φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις συναυλίες της. Νέες ενορχηστρώσεις, φρέσκιες προσεγγίσεις και μια μπάντα που αναδεικνύει κάθε τραγούδι με τρόπο ξεχωριστό.

Κάθε συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και η επαφή με το κοινό αποκτά μια σπάνια, αληθινή μαγεία.

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες/ενορχηστρώσεις

Περικλής Αλιώπης – τρομπέτα

Νίκος Κόχιλας – βιολί

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Κώστας Αρσένης – μπάσο

Βασίλης Γιασλακιώτης – τύμπανα

Τον ήχο της παράστασης επιμελείται ο Τάκης Σπυρόπουλος

και τους φωτισμούς ο Δημήτρης Λάιος.

Παρασκευή 29 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 20:00

Πασαλιμάνι

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: imeresthalassas.gr