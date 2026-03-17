Ο Αντώνης Απέργης, καλεί τους φίλους του, παίζει μουσική, ηχογραφεί και κυκλοφορεί ένα συλλεκτικό άλμπουμ με την υπογραφή του, “Η Ποιητική των Ερώτων”.

Δύο καλλιτέχνες σπουδαίοι και αγαπημένοι: Ελένη Τσαλιγοπούλου και Δημήτρης Μπάκουλης, μας χαρίζουν εξαιρετικές ερμηνείες σε κομμάτια του δημιουργού Αντώνη Απέργη. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου με την μοναδική χαρακτηριστική φωνή της μας προτρέπει με το τραγούδι “Παίξε ψυχή μου“, ενώ ο Δημήτρης Μπάκουλης με ένα τραγούδι “παράκληση και προσταγή” ταυτόχρονα, ερμηνεύει “Έλα πιο κοντά μου“.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν τα τραγούδια των Σωκράτη Μάλαμα, Μάρθας Φριντζήλα και Ιουλίας Καραπατάκη, που αποτελούν μέρος του επερχόμενου άλμπουμ.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική κυκλοφορία που έρχεται να προστεθεί στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία. Ο Αντώνης Απέργης, ένας καλλιτέχνης με ψυχή και ταμπεραμέντο, σε ένα παράλληλο σύμπαν, μιλά μέσα από το δικό του πρίσμα και γράφει για τους έρωτες. Για τους έρωτες τους όμορφους και τους χαμένους, για τους ζωντανούς και του πεθαμένους, για όλους εκείνους που κάνουν τη ζωή μας άλλοτε φανταστική κι άλλοτε ανυπόφορη.

Σημείωμα Καλλιτέχνη

«Η ποιητική των ερώτων σαν έννοια στο μυαλό μου, είναι ο κάθε ήχος που παράγεται στο σύμπαν. Σε αυτή την συλλογή, εγώ έβαλα σε τάξη ότι με αφορά και ότι δύναμαι.

Αφιερώνω το Για τα μάτια σου ανασταίνομαι, στον μέγιστο έρωτα μου την Ακριβή. Το Έμμυ, στην Μόνικα που μετασκεύασε την κόλαση της σε παράδεισο μου. Το Παίξε ψυχή μου, στην μονάκριβη κόρη μου την Άννα. Την Οπτασία, στην Αντωνία Χρυσογονίδου. Το Χορός στα ρόδινα ακρογιάλια, στους καινούριους μου φίλους των σκουπιδιών και το Να γκρεμιστούν, στην αδίστακτη αχαριστία της Ελένης».

Αντώνης Απέργης

Τα τραγούδια κυκλοφορούν ψηφιακά από το Ogdoo Music και προσεχώς σε βινύλιο.