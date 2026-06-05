Και αυτό το καλοκαίρι η Μάρθα Φριντζήλα παρουσιάζει τις πάντα ξεχωριστές παραστάσεις της, σε μία μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Άλλοτε μαζί με τα Καλογεράκια, άλλοτε μόνη της, άλλοτε με το Kubara Project και τους εξαιρετικούς μουσικούς που τη συνοδεύουν και άλλοτε σε προσωπικό ρεσιτάλ για πιάνο και φωνή, η Μάρθα Φριντζήλα, στην καλύτερή στιγμή της, παρουσιάζεται στο κοινό με την αμεσότητα, το χιούμορ, τη συγκίνηση, τον αυθορμητισμό και τις σπουδαίες ερμηνείες που την χαρακτηρίζουν.

Στo soundtrack κάθε συναυλίας της ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και του κόσμου.

Mία μουσική υπενθύμιση της ομορφιάς που μας περιβάλλει με οδηγό τα λόγια αγαπημένων ποιητών, μία μουσική σύμπραξη όπου προσωπικές μας ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, τη φιλία τη μοναξιά, τον έρωτα, τη σχέση με τους άλλους, την επίθεση στη φύση.

Κι όπως λέει η ίδια:

«Ας γίνουν τα τραγούδια μας ασπίδες στα βέλη τής ασχήμιας, ας γίνουν πολιορκητικοί κριοί στην κερκόπορτα της απάθειας και της ανοχής.

Αυτό μας έχει απομείνει.

Και μην γελιέστε, είναι πανίσχυρο όπλο το τραγούδι.

Και είναι ακατανίκητη δύναμη η ποίηση»

Αντώνης Μαράτος (κοντραμπάσο)

Βασίλης Μαντζούκης (τύμπανα)

Βασίλης Παναγιωτόπουλος (τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι)

Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα)

Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι, μπάντζο)

Τάκης Φαραζής (πιάνο)

Γιάννης Παξεβάνης, Ορέστης Πατσινακίδης (ηχοληψία)

Πρόγραμμα περιοδείας – Καλοκαίρι 2026 *

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ | KUBARA PROJECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΡΙΖΕΣ FEST ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ | KUBARA PROJECT – ΑΘΗΝΑ, ΡΙΖΕΣ FEST ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΥΠΑΤΗ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΟΠΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΧΩΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΑΘΗΝΑ, Φ HILL, ΘΕΑΤΡΟ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ | KUBARA PROJECT – ΠΑΡΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ | KUBARA PROJECT – ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ATTICA ROOTS FESTIVAL, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΚΥΠΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKIA BROS – ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ & ΤΑΚΗΣ ΦΑΡΑΖΗΣ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΟΣ, ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΝΑΥΠΛΙΟ, ΛΕΛΕΚΙΟΣ FIESTA

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΛΕΥΚΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | KUBARA PROJECT – ΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΚΑΒΑΛΑ, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΚΡΗΤΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ CHANIARTOON, ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΑΘΗΝΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | KUBARA PROJECT + KALOGERAKI BROS – ΠΑΤΡΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

* Το πρόγραμμα της περιοδείας μπορεί να τροποποιηθεί και να εμπλουτιστεί με νέες ημερομηνίες, για τις οποίες θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση