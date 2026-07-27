Ο Μιχάλης Ρακιντζής επιστρέφει σε τραγούδια που έχουν διατρέξει διαφορετικές εποχές της πορείας του και τα φέρνει ξανά στο προσκήνιο μέσα από το νέο album «Summer Vibes (Reworks)».

Η κυκλοφορία περιλαμβάνει 13 reworks, με τίτλους όπως τα «Μωρό Μου Φάλτσο», «Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια», «Το Δαχτυλίδι», «Δεν Πάμε Καλά» και «Θα Μου Κλείσεις Το Σπίτι».

Γνώριμα τραγούδια, διαφορετικό περιβάλλον

Το Summer Vibes (Reworks) δεν επιχειρεί να κρύψει το παρελθόν των τραγουδιών του. Αντίθετα, βασίζεται ακριβώς στην οικειότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτά και αλλάζει το ηχητικό τους πλαίσιο.

Οι νέες εκδοχές στρέφονται περισσότερο προς τον ηλεκτρονικό ήχο και το dance στοιχείο, άλλοτε επεμβαίνοντας έντονα στον ρυθμό και άλλοτε αφήνοντας μεγαλύτερο χώρο στις μελωδίες που έκαναν γνωστά τα πρωτότυπα. Έτσι, το album λειτουργεί περισσότερο ως επανεπίσκεψη στο προσωπικό αρχείο του Ρακιντζή παρά ως μια συμβατική συλλογή επιτυχιών.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το «Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια», ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια που έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιντζής, το οποίο εδώ επιστρέφει σε σαφώς διαφορετικό ηχητικό τοπίο. Στην ίδια λογική κινούνται το «Μωρό Μου Φάλτσο» και το «Το Δαχτυλίδι», χωρίς το album να περιορίζεται μόνο στους τίτλους που συνδέθηκαν περισσότερο με τις μεγάλες εμπορικές περιόδους της καριέρας του.

Από το «Insane» μέχρι τη «Νάνα»

Η επιλογή των 13 κομματιών απλώνεται σε διαφορετικές φάσεις της δισκογραφίας του. Δίπλα σε παλιότερες και ιδιαίτερα αγαπημένες επιτυχίες βρίσκονται τραγούδια όπως τα «Insane», «Bon Voyage», «Μία Επανάσταση», «Νάνα» και «Χύμα», δημιουργώντας ένα tracklist που δεν ακολουθεί αποκλειστικά τη λογική των μεγαλύτερων hits.

Αυτό έχει τη σημασία του για έναν δημιουργό που εδώ και δεκαετίες έχει δείξει ιδιαίτερη διάθεση να πειραματίζεται με τον ήχο του. Στο Summer Vibes (Reworks) αυτή η διάθεση στρέφεται αυτή τη φορά προς το ίδιο του το παρελθόν: όχι για να αναπαραχθούν πιστά οι παλιές ηχογραφήσεις, αλλά για να ακουστούν ξανά μέσα από διαφορετικές παραγωγές.

Το tracklist του «Summer Vibes (Reworks)»

Μωρό Μου Φάλτσο Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια Το Δαχτυλίδι Δεν Πιστεύω Κάνε Μια Ευχή Insane Δεν Πάμε Καλά Δικαίωμα Για Μία + Μία Bon Voyage Μία Επανάσταση Νάνα Χύμα Θα Μου Κλείσεις Το Σπίτι

Το «Summer Vibes (Reworks)» κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου 2026 από τη Minos EMI και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Για τον Μιχάλη Ρακιντζή, λοιπόν, το καλοκαίρι του 2026 περνά μέσα από τραγούδια που γνωρίζει καλά το κοινό του, μόνο που αυτή τη φορά δεν ακούγονται ακριβώς όπως τα θυμόμαστε…