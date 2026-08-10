Ο William Orbit, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς της σύγχρονης pop και ηλεκτρονικής μουσικής και ο άνθρωπος που συνέδεσε όσο λίγοι το όνομά του με τη μεγάλη καλλιτεχνική μεταμόρφωση της Madonna στα τέλη των ’90s, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Ο Βρετανός μουσικός και παραγωγός έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στις 23 Ιουλίου 2026, όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι φίλοι του στις 7 Αυγούστου. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Γεννημένος ως William Mark Wainwright στο Λονδίνο το 1956, ο Orbit διέγραψε μια πορεία που ξεκίνησε από την underground ηλεκτρονική σκηνή και έφτασε μέχρι τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Όμως για εκατομμύρια ακροατές το όνομά του θα παραμένει για πάντα δεμένο με έναν συγκεκριμένο δίσκο: το Ray of Light.

Η συνάντηση που άλλαξε το «Ray of Light»

Ο Orbit είχε ήδη έρθει σε επαφή με τη μουσική της Madonna μέσα από remixes των «Justify My Love» και «Erotica», χωρίς όμως οι δυο τους να έχουν γνωριστεί προσωπικά. Αυτό συνέβη το 1997, όταν η Madonna αναζητούσε τον ήχο του επόμενου album της και ο Orbit κλήθηκε να της στείλει μουσικές ιδέες.

Η συνεργασία τους αποδείχθηκε καταλυτική.

Στα sessions που ακολούθησαν, η ηλεκτρονική αισθητική του Orbit συνάντησε μια Madonna που βρισκόταν επίσης σε περίοδο έντονης προσωπικής και καλλιτεχνικής αλλαγής. Synthesizers, trance, techno, trip-hop, breakbeats, κιθάρες και ambient στοιχεία μπήκαν δίπλα στην pop τραγουδοποιία και δημιούργησαν έναν ήχο που έμοιαζε πολύ διαφορετικός από ό,τι είχε παρουσιάσει έως τότε. Ο ίδιος ο Orbit ανέλαβε μεγάλο μέρος της ενορχήστρωσης και της παραγωγής του album.

Το αποτέλεσμα ήταν το «Ray of Light», που κυκλοφόρησε το 1998 και περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «Frozen», «Ray of Light», «The Power of Good-Bye», «Drowned World/Substitute for Love» και «Nothing Really Matters».

Δεν επρόκειτο απλώς για ακόμη μία επιτυχημένη περίοδο της Madonna. Το Ray of Light σηματοδότησε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας της και έφερε έναν ηλεκτρονικό ήχο πολύ πιο κοντά στο mainstream pop κοινό. Στα Grammy του 1999 το album κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο Best Pop Album, ενώ το ομώνυμο τραγούδι απέσπασε το Best Dance Recording.

Η συνεργασία τους δεν σταμάτησε εκεί. Ο Orbit δούλεψε στη συνέχεια μαζί της στο «Beautiful Stranger», στη διασκευή του «American Pie», σε τραγούδια του Music και, πολλά χρόνια αργότερα, επέστρεψε για έξι κομμάτια του MDNA το 2012.

«Ήσουν η δική μου Ray of Light»

Η Madonna αποχαιρέτησε δημόσια τον παλιό της συνεργάτη μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, συνοδεύοντας το μήνυμά της με υλικό από την εποχή της κοινής τους δουλειάς.

Τον χαρακτήρισε έναν ιδιαίτερο, απρόβλεπτο δημιουργό και θυμήθηκε τη μουσική ελευθερία που της έδωσε στη διάρκεια εκείνων των sessions. Έγραψε χαρακτηριστικά πως ο Orbit της έδωσε «a magic carpet to fly on» (ένα μαγικό χαλί για να πετάξω) και ολοκλήρωσε το μήνυμά της με τη φράση: «You were my Ray of Light» (ήσουν η δική μου ακτίδα φωτός).

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, εξακολουθούσε να μιλά με ιδιαίτερη αγάπη για εκείνη. «Θα αγαπώ πάντα αυτή τη γυναίκα», είχε πει, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η συνεργασία τους άλλαξε και τη δική του καριέρα.

Πολύ περισσότερα από το «Ray of Light»

Το τεράστιο αποτύπωμα του William Orbit, πάντως, δεν περιορίζεται στη Madonna.

Το 1999 βρέθηκε πίσω από την παραγωγή του «13» των Blur, ενός από τα πιο τολμηρά albums της βρετανικής μπάντας, με τραγούδια όπως τα «Tender» και «Coffee & TV». Την ίδια περίοδο συνεργάστηκε με τις All Saints, υπογράφοντας την παραγωγή δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, των «Pure Shores» και «Black Coffee», που έφτασαν και οι δύο στο Νο1 της Βρετανίας.

Στον μακρύ κατάλογο των συνεργασιών του βρίσκονται ακόμη οι U2, Pink, Britney Spears, Robbie Williams, No Doubt, Melanie C, Beth Orton, Katie Melua και πολλοί άλλοι. Για τους U2 ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την παραγωγή του «Electrical Storm», ενώ μαζί με τον Beck έγραψε το «Feel Good Time» της Pink.

Παράλληλα διατήρησε τη δική του προσωπική δισκογραφία. Ιδιαίτερη θέση σε αυτήν κατέχει το Pieces in a Modern Style, όπου επιχείρησε να ενώσει την κλασική μουσική με την electronica. Η εκδοχή του στο «Adagio for Strings» του Samuel Barber, ιδιαίτερα μέσα από το remix του Ferry Corsten, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις του. Το πιο πρόσφατο album του ήταν το The Painter, που κυκλοφόρησε το 2022.

Ο William Orbit υπήρξε ένας παραγωγός που δεν αντιμετώπιζε την παραγωγή απλώς ως το τεχνικό περιτύλιγμα ενός τραγουδιού. Έμπαινε μέσα στη σύνθεση, άλλαζε τον χώρο γύρω από τη φωνή, δημιουργούσε ήχους και ατμόσφαιρες και, στις καλύτερες στιγμές του, μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη την κατεύθυνση ενός καλλιτέχνη.

Το Ray of Light παραμένει ίσως η πιο ηχηρή απόδειξη. Ένας δίσκος που άλλαξε τη Madonna και ταυτόχρονα έκανε ολόκληρο τον κόσμο να μάθει το όνομα William Orbit.