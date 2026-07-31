Η Ellie Goulding παρουσιάζει το νέο της single “4 Seasons”, αποκαλύπτοντας ακόμη μία πλευρά του επερχόμενου album της, I Know Too Much.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου και ακολουθεί το “Black Prada Dress”, με το οποίο η Βρετανίδα τραγουδίστρια άνοιξε τον Ιούνιο το νέο της δισκογραφικό κεφάλαιο. Το I Know Too Much, έκτο studio album της καριέρας της, θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου μέσω της Polydor και θα περιλαμβάνει συνολικά δέκα τραγούδια.

Δεν αναφέρεται στις εποχές του χρόνου

Παρά τον τίτλο του, το “4 Seasons” δεν περιστρέφεται γύρω από την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Η αναφορά παραπέμπει στο ξενοδοχείο Four Seasons, μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται μια νύχτα έντονης έλξης και αυθορμητισμού.

Η Goulding τραγουδά για μια γνωριμία που την κάνει να αφήσει προσωρινά στην άκρη τις επιφυλάξεις της. Δεν είναι σίγουρη εάν όσα συμβαίνουν έχουν πραγματικό βάθος ή αν θα διαρκέσουν, όμως εκείνη τη στιγμή τής αρκεί το γεγονός ότι τα αισθάνεται αληθινά.

Ανάμεσα στην επιθυμία, στην αβεβαιότητα και στην πρώτη υποψία ότι μπορεί να ερωτεύεται, το “4 Seasons” αποτυπώνει εκείνο το στάδιο μιας σχέσης όπου κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τι θα ακολουθήσει και ίσως δεν θέλει να το μάθει αμέσως.

Μουσικά, το νέο single απομακρύνεται από την καθαρά ηλεκτρονική ένταση με την οποία έχει συνδεθεί μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της Ellie Goulding. Η ενορχήστρωση χτίζεται γύρω από έναν πιο ακουστικό και ανοιχτό ήχο, αφήνοντας τη χαρακτηριστική φωνή της να καθοδηγήσει το τραγούδι.

Το “I Know Too Much” γεννήθηκε σε ένα προσωπικό σταυροδρόμι

Το επερχόμενο I Know Too Much σηματοδοτεί μια πιο προσωπική κατεύθυνση μετά το Higher Than Heaven του 2023.

Η Ellie Goulding έχει εξηγήσει ότι ο νέος δίσκος δημιουργήθηκε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με όσα μπορεί να προσφέρει αλλά και να στερήσει η γνώση. Από τη μία υπάρχει η ελευθερία του να μη γνωρίζεις τι θα συμβεί. Από την άλλη, η δύναμη που αποκτά κάποιος όταν αρχίζει να κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του και τις επιλογές του.

Μέσα σε αυτή την αναστάτωση, το studio λειτούργησε ξανά ως καταφύγιο και η σύνθεση τραγουδιών ως μια μορφή προσωπικής θεραπείας.

Το πρώτο single, “Black Prada Dress”, είχε παρουσιάσει μια πιο σκοτεινή και αιχμηρή εικόνα, εξετάζοντας την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είμαστε και στις εκδοχές του εαυτού μας που κατασκευάζουμε για να επιβιώσουμε ή να προστατευτούμε.

Το “4 Seasons” μετακινείται σε πιο φωτεινή και αυθόρμητη περιοχή. Αντί να προσπαθεί να αναλύσει τα πάντα, η Goulding επιτρέπει στον εαυτό της να ζήσει μια στιγμή χωρίς να απαιτεί εγγυήσεις για το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, το τραγούδι συνδέεται φυσικά με τη βασική ιδέα του album: μερικές φορές η ελευθερία βρίσκεται ακριβώς στο να μη γνωρίζεις ακόμη όλες τις απαντήσεις…