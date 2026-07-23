Ο Marilyn Manson παρουσιάζει το «Front Toward Enemy», το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ του «One Assassination Under God – Chapter 2».

Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί το «Exit Wound», που είχε ανοίξει τον Ιούνιο τη νέα δισκογραφική περίοδο. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου από τη Nuclear Blast Records.

Ένα τραγούδι που περίμενε δύο χρόνια για την πλήρη κυκλοφορία του

Το «Front Toward Enemy» δεν είναι μια εντελώς άγνωστη σύνθεση για τους πιο αφοσιωμένους ακροατές του Marilyn Manson. Μια πρώτη εκδοχή του είχε εμφανιστεί τον Αύγουστο του 2024 ως B-side στο περιορισμένης έκδοσης CD maxi single του «Raise the Red Flag». Δεν είχε κυκλοφορήσει τότε ψηφιακά και παρέμεινε διαθέσιμο μόνο σε όσους είχαν αποκτήσει τη συγκεκριμένη φυσική έκδοση.

Δύο χρόνια αργότερα, το τραγούδι επιστρέφει σε πλήρη επίσημη κυκλοφορία και καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο «One Assassination Under God – Chapter 2». Δεν λειτουργεί πλέον ως ένα σπάνιο παράρτημα της προηγούμενης περιόδου, αλλά ως κανονικό κεφάλαιο της νέας δουλειάς.

Η άρνηση της μετάνοιας

Ο τίτλος «Front Toward Enemy» παραπέμπει στην επιλογή να στραφεί κάποιος κατά μέτωπο προς εκείνον που θεωρεί αντίπαλο, χωρίς διάθεση υποχώρησης ή απολογίας.

Στο τραγούδι, ο Marilyn Manson υιοθετεί ξανά τη φωνή ενός ανθρώπου που αισθάνεται ότι έχει δεχθεί πόνο, κατηγορίες και δημόσια καταδίκη και αποφασίζει να απαντήσει με την ίδια επιθετικότητα. Η βασική του θέση είναι ξεκάθαρη: δεν πρόκειται να μετανοήσει ούτε να ζητήσει συγχώρεση για τον άνθρωπο στον οποίο μεταμορφώθηκε.

Ο πόνος παρουσιάζεται ως μια γλώσσα που του διδάχθηκε από τους άλλους και την οποία τώρα χρησιμοποιεί για να απαντήσει. Το βλέμμα στρέφεται στους επικριτές και τους καλεί να αναζητήσουν μέσα τους την ευθύνη και την ντροπή που επιχείρησαν να μεταφέρουν επάνω του.

Ένας κλειστοφοβικός industrial ήχος

Μουσικά, το «Front Toward Enemy» κινείται στην πιο βαριά και άμεση πλευρά του Marilyn Manson. Οι παραμορφωμένες κιθάρες, το έντονο μπάσο και τα επιθετικά τύμπανα σχηματίζουν έναν κλειστοφοβικό industrial rock ήχο, πάνω στον οποίο η φωνή εναλλάσσεται ανάμεσα στη συγκρατημένη απειλή και στο ξέσπασμα.

Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Tyler Bates στις κιθάρες και στο μπάσο, ενώ τα τύμπανα παίζει ο Gil Sharone. Ο Bates συνυπογράφει και την παραγωγή του επερχόμενου άλμπουμ μαζί με τον Marilyn Manson, συνεχίζοντας μια συνεργασία που έχει καθορίσει μεγάλο μέρος της νεότερης δισκογραφίας του.

Σε αντίθεση με το περισσότερο κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό «Exit Wound», το νέο single λειτουργεί σαν τραγούδι ανοιχτής αντιπαράθεσης. Δεν στηρίζεται τόσο στην εσωτερική πληγή όσο στην απόφαση να μετατραπεί αυτή η πληγή σε αντίδραση.

Ο Marilyn Manson συναντά τη μικρότερη εκδοχή του

Το «Front Toward Enemy» συνοδεύεται από επίσημο music video σε σκηνοθεσία του Henri Alexander Levy.

Στο clip εμφανίζεται δίπλα στον Marilyn Manson ο μικρός Ryder B Goode, ο οποίος παρουσιάζεται σαν μια αλλόκοτη παιδική εκδοχή ή «μικρός κλώνος» του και παίζει κιθάρα και τύμπανα. Η εικόνα δημιουργεί μια παράξενη αντιπαράθεση ανάμεσα στον σημερινό καλλιτέχνη και σε μια μικρότερη μορφή που μοιάζει να κληρονομεί τη στάση, τα σύμβολα και την αισθητική του.

Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνει την ιστορία

Το «One Assassination Under God – Chapter 2» θα περιλαμβάνει εννέα τραγούδια και αποτελεί συνέχεια του «Chapter 1», που κυκλοφόρησε το 2024.

Ο δίσκος ανοίγει με το «Unalive» και συνεχίζεται με τα «Don’t Answer the Door», «Front Toward Enemy», «All the Vilest Things», «None of the Suns», «Lucifer’s Teardrop», «The Arsonist», «Exit Wound» και «Enantiomorph».

Ο Marilyn Manson έχει παρουσιάσει τη νέα δουλειά ως την ολοκλήρωση της ιστορίας που ξεκίνησε στο πρώτο κεφάλαιο. Περιγράφει τα τραγούδια σαν αποτέλεσμα όσων στράφηκαν εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε τις επιθέσεις και τις δυσκολίες ως υλικό για να οξύνει ακόμη περισσότερο τη δημιουργική του ταυτότητα.