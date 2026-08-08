Η Jessie Ware δίνει εικόνα σε ένα από τα πιο αισθησιακά τραγούδια του πρόσφατου album της, παρουσιάζοντας το official music video του “Sauna”. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο Superbloom, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, και στις 17 Ιουλίου επιλέχθηκε ως νέο single, έπειτα –όπως αποκάλυψε η ίδια– από την έντονη ανταπόκριση του κοινού. Τώρα αποκτά και το δικό του video, σε σκηνοθεσία Jordan Rossi.

Μια σάουνα χωρίς …σάουνα!

Το video δεν μεταφέρει τη δράση σε κάποιο spa. Αντίθετα, παίρνει έναν απολύτως καθημερινό χώρο, ένα ασανσέρ, και σταδιακά τον μετατρέπει σε έναν όλο και πιο θερμό, απελευθερωμένο χώρο χορού, επαφής και αυτοέκφρασης.

Καθώς οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν, στο ασανσέρ προστίθενται συνεχώς νέα πρόσωπα, μέχρι ο περιορισμένος χώρος να αποκτήσει σχεδόν την ατμόσφαιρα ενός γεμάτου club. Στο cast βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Munroe Bergdorf, Kadiff Kirwan, Luke Day και Jake Cohen, καθώς και οι χορευτές Jonathan Baker και Theo Maddix. Στο video εμφανίζεται επίσης ο σύζυγος της Ware, Sam Burrows.

Η εικόνα ακολουθεί έτσι πολύ φυσικά το παιχνίδι του ίδιου του τραγουδιού με τη θερμοκρασία, τον ιδρώτα και την ερωτική ένταση, χωρίς να καταφεύγει στην προφανή λύση μιας πραγματικής σάουνας.

Ένα τραγούδι φτιαγμένο για χορό και επιθυμία

Το “Sauna” κινείται πάνω σε ένα υπνωτικό disco groove, με την Ware να χρησιμοποιεί την εικόνα της θερμότητας ως αφετηρία για ένα τραγούδι γύρω από την οικειότητα, την επιθυμία και τη σωματική έλξη.

Τη σύνθεση υπογράφουν οι Jessie Ware, Sam Knowles και Holly Lapsley Fletcher, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Stuart Price και Karma Kid.

Η ίδια η Ware έχει εξηγήσει ότι αγαπά τον τρόπο με τον οποίο το τραγούδι κάνει τον κόσμο να αισθάνεται και ότι εξαρχής το θεωρούσε φτιαγμένο για χορό. Η απόφαση να γίνει single ήρθε μετά την αντίδραση των fans, οι οποίοι το είχαν ήδη ξεχωρίσει μέσα από το album.

Από το “Superbloom” στη μεγαλύτερη περιοδεία της

Το Superbloom έφτασε στο Νο2 του βρετανικού album chart και έχει ήδη δώσει τα singles “I Could Get Used To This”, “Ride” και “Automatic”. Ο δίσκος συνεχίζει την πορεία της Jessie Ware στον χώρο της disco και dance-pop, με κεντρικές θεματικές την απόλαυση, την οικειότητα και την ανθρώπινη σύνδεση.

Το φθινόπωρο η Ware θα μεταφέρει αυτή την εποχή και στη σκηνή με το Superbloom Tour, τη μεγαλύτερη περιοδεία της μέχρι σήμερα και την πρώτη που περιλαμβάνει βρετανικά arenas, με στάσεις μεταξύ άλλων στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης και στο O2 του Λονδίνου.

Με το νέο video του “Sauna”, πάντως, η Jessie Ware αποδεικνύει ότι για να ανέβει η θερμοκρασία δεν χρειάζονται ξύλινοι πάγκοι και ατμός. Ένα ασανσέρ αρκεί!