Οι Swedish House Mafia συναντούν τη Lykke Li στο νέο “Happiness Is So Sad”, μια αμιγώς σουηδική συνεργασία που μεταφέρει τη χαρακτηριστική μελαγχολία της τραγουδίστριας στο πεδίο της μεγάλης ηλεκτρονικής παραγωγής.

Το single κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου και αποτελεί την πρώτη κοινή δουλειά της Lykke Li με τους Axwell, Sebastian Ingrosso και Steve Angello. Ηχογραφήθηκε στη Στοκχόλμη και συνδυάζει την εύθραυστη, εσωστρεφή ερμηνεία της με τον ήχο που οι Swedish House Mafia έχουν μάθει να απλώνουν από τα clubs μέχρι τις μεγαλύτερες festival σκηνές.

Μια χαρά που γνωρίζει ότι δεν θα διαρκέσει

Το “Happiness Is So Sad” στηρίζεται σε μια φαινομενικά παράδοξη ιδέα: ακόμη και η πιο ευτυχισμένη στιγμή μπορεί να κρύβει μέσα της λύπη, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι είναι προσωρινή.

Η Lykke Li περιέγραψε το τραγούδι ως μια σύγκρουση με τη βαρύτητα και με τη φευγαλέα φύση της ευτυχίας. Εκεί όπου υπάρχει πραγματική αγάπη, εξήγησε, υπάρχει αναπόφευκτα και η πιθανότητα του πόνου. Το κομμάτι ισορροπεί πάνω σε αυτή τη λεπτή γραμμή, μετατρέποντας το συναισθηματικό βάρος σε κίνηση.

Το αποτέλεσμα δεν επιχειρεί να διαλέξει ανάμεσα στη θλίψη και στην ευφορία. Τις αφήνει να συνυπάρχουν: η φωνή της Lykke Li διατηρεί τη γνώριμη σκοτεινή χροιά της, ενώ γύρω της η παραγωγή χτίζεται με την ένταση ενός τραγουδιού σχεδιασμένου για τη στιγμή που ένα ολόκληρο πλήθος σηκώνει τα χέρια.

Η στιγμή που γεννήθηκε το κεντρικό riff

Η συνεργασία δημιουργήθηκε πολύ πιο αυθόρμητα από όσο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς βλέποντας τα ονόματα που συγκεντρώθηκαν γύρω της.

Η Lykke Li έχει παραδεχθεί ότι ένιωθε νευρικότητα πριν μπει σε μια αίθουσα με ανθρώπους με τους οποίους δεν είχε ξαναγράψει, όμως η ενέργεια του Sebastian Ingrosso τη βοήθησε να αφεθεί στη διαδικασία. Το τραγούδι πήρε μορφή γρήγορα και, όταν εμφανίστηκε το κεντρικό riff, η αντίδραση μέσα στο studio ήταν άμεση.

Όπως θυμάται η ίδια, όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να σηκώνουν τα χέρια, αναγνωρίζοντας εκείνο το είδος μελωδίας που μπορεί να σε κάνει να θέλεις να κλάψεις και να χορέψεις ταυτόχρονα!

Μια εντυπωσιακή ομάδα πίσω από την παραγωγή

Το “Happiness Is So Sad” δεν συγκεντρώνει μόνο τέσσερα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σουηδικής μουσικής.

Στην παραγωγή των Swedish House Mafia συμμετείχαν οι PARISI και Fred again.., ενώ ανάμεσα στους δημιουργούς του τραγουδιού βρίσκονται οι Max Martin και Oscar Holter. Ο Sebastian Ingrosso περιέγραψε τη συγκέντρωση τόσων Σουηδών δημιουργών γύρω από το ίδιο project σαν τη δημιουργία μιας μουσικής ομάδας «Σουηδών Avengers».

Η παρουσία του Max Martin και του Oscar Holter ενισχύει την καθαρή pop πλευρά της σύνθεσης, ενώ οι Fred again.. και PARISI συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ηλεκτρονικής της υφής. Παρά τον μεγάλο αριθμό δημιουργών, το τραγούδι δεν χάνει το βασικό του συναισθηματικό σημείο αναφοράς: τη χαρακτηριστική φωνή της Lykke Li.

Η πρώτη πραγματικά dance στιγμή της Lykke Li

Η Lykke Li έχει δει αρκετά τραγούδια της να αποκτούν μεγάλη ζωή στα clubs, είτε στις αυθεντικές τους εκτελέσεις είτε μέσα από remixes. Η ίδια, ωστόσο, θεωρεί ότι μέχρι σήμερα δεν είχε δημιουργήσει πραγματική dance μουσική.

Η συνάντησή της με τους Swedish House Mafia τής έδωσε την ευκαιρία να μπει για πρώτη φορά τόσο άμεσα σε αυτόν τον χώρο, χωρίς να εγκαταλείψει όσα χαρακτηρίζουν τη δική της τραγουδοποιία. Η ηλεκτρονική παραγωγή δεν καλύπτει τη μελαγχολία της. Τη μεγεθύνει και τη μετατρέπει σε συλλογική εκτόνωση.

Μέχρι στιγμής, το “Happiness Is So Sad” παρουσιάζεται ως αυτόνομο single και δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του σε κάποιο επερχόμενο album. Ακόμη και μόνο του, όμως, λειτουργεί σαν απόλυτα φυσική συνάντηση δύο πλευρών της σύγχρονης σουηδικής μουσικής: της μεγάλης ηλεκτρονικής ευφορίας και της μελαγχολίας που η Lykke Li έχει μετατρέψει εδώ και χρόνια σε προσωπική της υπογραφή.