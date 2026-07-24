«Τις νύχτες κρύβεται ο έρωτας

μες στα κρυφά βλέφαρά σου

και χτίζω μια ανεμόσκαλα

να φτάσω στα όνειρά σου…»

Με αυτούς τους ατμοσφαιρικούς και βαθιά ποιητικούς στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, ο Χρήστος Δάντης παρουσιάζει το νέο του single «Αλκοόλ δυνατό», τη δεύτερη επίσημη κυκλοφορία από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ «Via Dante» σε μουσική του ίδιου.

Το «Αλκοόλ δυνατό» είναι ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία και συναίσθημα, που γεφυρώνει την αυθεντική ελληνική λαϊκή μουσική με έναν ζεστό, ακουστικό rock ήχο. Η ενορχήστρωσή του ξυπνά εικόνες από τις ακτές της Νότιας Ιταλίας, σαν ένα θαλασσινό ταξίδι με προορισμό την Ελλάδα και οδηγό την αναζήτηση μιας χαμένης αγάπης – από εκείνες που οι άνθρωποι έχουν την τύχη να ζήσουν μόνο μία φορά στη ζωή τους.

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη, ο Χρήστος Δάντης δίνει πνοή σε ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία, τον ρομαντισμό και τη διαχρονικότητα, αποτελώντας μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή στην πορεία προς την κυκλοφορία του άλμπουμ «Via Dante».

Το «Αλκοόλ δυνατό» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.