Μια κλασική μελωδία του 1938 ξαναγεννιέται σε latin ρυθμούς!

Η Banda Latiniko, αγαπημένο latin συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία, μας παρουσιάζει την πρώτη του επίσημη κυκλοφορία. Μια ξεχωριστή διασκευή στο διαχρονικό τραγούδι «Πόσο Λυπάμαι», που πρωτογνωρίσαμε από τη φωνή της μοναδικής Σοφίας Βέμπο, σε μουσική Κώστα Γιαννίδη και στίχους Παναγιώτη Παπαδούκα και Βασίλη Γιαννόπουλου.

Με ευρηματικότητα και σεβασμό, η Banda Latiniko μεταμορφώνει το κλασικό Valse του 1938 σε ένα σημερινό, γεμάτο ενέργεια latin τραγούδι. Η ενορχήστρωση παντρεύει φυσικά όργανα με σύγχρονους ήχους, ενώ η προσθήκη ισπανικών στίχων στο πρωτότυπο του δίνει έναν ακαταμάχητο διεθνή χαρακτήρα.

Η εμπειρία δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική! Η κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, που μεταφέρει το κοινό στη ζωντανή, γεμάτη χορό και κέφι ατμόσφαιρα των εμφανίσεών τους.

Με τη διασκευή τους στο «Πόσο Λυπάμαι», η Banda Latiniko μάς προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και ρυθμό – μια γέφυρα από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, που κρατάει ζωντανές τις πιο όμορφες αναμνήσεις!

Vocals: Christie Bell

Congas & Vocals: Juan Barrios

Guitar: Giorgos Chatzis

Sax: Vasilis Kuriakou

Στίχοι στα ισπανικά: Christie Bell & Juan Barrios

Salsa ενορχήστρωση: Βασίλης Κυριακού

Κυκλοφορεί από την Plus Rec…

Πολλές αγάπες γνώρισα,

αγάπησα και χώρισα

Μα όπου κι αν γυρνούσα,

εσένα ζητούσα

Στα όνειρα τα χίλια μου,

σε γύρευαν τα χείλια μου

Σε γύρευε η ψυχή μου

και πόθοι κρυφοί μου

Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα

Πριν να γνωρίσω εσένα, που πρόσμενα καιρό

Μας πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα, σε χάσω

Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ

Γείρε κοντά μου, αγάπη γλυκιά μου

Θέλω ακόμα ξανά να σου πω

Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα, σε χάσω

Και πως να σε ξεχάσω; που τόσο σ’ αγαπώ

Penita pena pena me da

No quiero perderte

Ay que pena que pena me da

Tú cambiarás mi suerte

Penita pena pena me da

Tú cambiarás mi suerte

Contigo contigo me quedaré

Todo a ti yo te daré

Penita pena pena me da

No quiero perderte

Te estaba buscando y te encontré,

mi amor, siempre te amaré

Penita pena pena me da

Tú cambiarás mi suerte

Pero que lindo este cariño

Te quiero como un niño

Penita pena pena me da

No quiero perderte

Suerte suerte

Cambiará mi suerte tu amor mi amor

Penita pena pena me da

Tú cambiarás mi suerte

Se acabo la pena penita

Y aqui el amor mami no se limita

Γείρε κοντά μου, αγάπη γλυκιά μου

Θέλω ακόμα ξανά να σου πω

Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα

Πριν να γνωρίσω εσένα, που πρόσμενα καιρό

Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω

Γιατί να σε ξεχάσω Ποτέ δεν θα μπορώ

Γείρε κοντά μου, αγάπη γλυκιά μου

Θέλω ακόμα ξανά να σου πω

Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα, σε χάσω

Και πως να σε ξεχάσω; Που τόσο σ’ αγαπώ