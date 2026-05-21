Ο Βαγγέλης Γερμανός με την μακρόχρονη πορεία του και τα τραγούδια του έρχεται σαν καλοκαιρινό αεράκι και συναντά το πάθος και τη θεατρικότητα της Σαλίνας Γαβαλά. Οι δυο τους μας προσκαλούν σε μια ακουστική και ατμοσφαιρική συναυλία στην Ταράτσα του Λαμπέτη.

Ένα ταξίδι στο χρόνο, με αναφορές σε μουσικά είδη που ενώνουν Ανατολή και Δύση, ροκ και παράδοση, χαρά και συγκίνηση! Ο Βαγγέλης Γερμανός, ο τροβαδούρος της εφηβείας μας, ακολουθώντας μια διαδρομή από τα θρυλικά «Μπαράκια» ως τα «Μπλουζάκια» μας πάει «Κρουαζιέρα» σε μια θάλασσα από υπέροχα τραγούδια του, όπως τα «Σε θέλω», «Κηπουρός», «Απόκληρος», «Μπανιέρα», «Η σημαδούρα», «Δραπέτης», «Γόησσα», «Σκλάβος σου για πάντα» και πολλά άλλα!

Η Σαλίνα Γαβαλά, μια από τις πιο δυνατές παρουσίες στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού, συμπράττει καλλιτεχνικά με τον Βαγγέλη Γερμανό, έχοντας στις αποσκευές της δύο προσωπικά album με τραγούδια που αγαπήθηκαν, όπως «Το επόμενο μου δάκρυ» «Μόνο οι γενναίοι» , «Ο άνθρωπος» και το πιο πρόσφατο «ΕΛΑ». Με πολλές συνεργασίες με σημαντικούς τραγουδιστές και δημιουργούς στην Ελλάδα , με τις δικές της μουσικοθεατρικές παραστάσεις αυτοβελτίωσης, αλλά και τραγούδια που νιώθει σχεδόν δικά της, όπως τη «Φαίδρα», που ξεχώρισε μέσα από τις ερμηνείες της στην «Όμορφη πόλη», η οποία ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Ηρώδειο.

Ο Βαγγέλης Γερμανός συναντά τη Σαλίνα Γαβαλά σε μία μουσική κρουαζιέρα συναισθημάτων με μια βαλίτσα τραγούδια.

Ο διεθνώς βραβευμένος σολίστ κιθάρας και συνθέτης Μιχάλης Σουρβίνος, με έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα και πλήθος εμφανίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα τους συνοδεύσει στο μουσικό τους ταξίδι.

Σάββατο 6 Ιουνίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης : 21:00

Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 35€ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15€), Α’ ΖΩΝΗ 25€, Β’ ΖΩΝΗ 20€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα) : 23€ στην Α’ Ζώνη & 18€ στη Β’ Ζώνη.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365