Ο Βαγγέλης Γερμανός, με τη μακρόχρονη μουσική του πορεία, συναντά τη Σαλίνα Γαβαλά και τον Γιάννη Ταυλά στην κιθάρα, παρουσιάζοντας τα νέα του τραγούδια από το άλμπουμ «Το ημερολόγιο των κυμάτων» στο Γυάλινο Up Stage. Μαζί φυσικά και όλα τα παλιότερα αγαπημένα τραγούδια του.

Η παράσταση είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, με αναφορές σε ετερόκλητα μουσικά είδη που ενώνουν Ανατολή και Δύση, ροκ και παράδοση, χαρά και συγκίνηση.

Ο Βαγγέλης Γερμανός, ο τροβαδούρος της εφηβείας μας, μας πάει «Κρουαζιέρα» σε μια θάλασσα από υπέροχα τραγούδια, από τα θρυλικά «Μπαράκια» ως τα «Μπλουζάκια». Θα ακούσουμε φυσικά και τα «Σε θέλω», «Κηπουρός», «Απόκληρος», «Μπανιέρα», «Η σημαδούρα», «Δραπέτης», «Γόησσα», «Σκλάβος σου για πάντα» και πολλά ακόμη.

Η Σαλίνα Γαβαλά, μια από τις πιο δυνατές παρουσίες του έντεχνου τραγουδιού, συμπράττει καλλιτεχνικά με τον Βαγγέλη Γερμανό, έχοντας ήδη δύο προσωπικά άλμπουμ και επιτυχίες όπως «Το επόμενο μου δάκρυ», «Μόνο οι γενναίοι», «Ο άνθρωπος» και το πιο πρόσφατο «Έλα». Έχει ξεχωρίσει και για τις ερμηνείες της στην «Όμορφη πόλη» με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σε παραγωγές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης και στο Ηρώδειο.

Ο Γιάννης Ταυλάς, συνθέτης, κιθαρίστας και ενορχηστρωτής, έχει σπουδάσει Σύνθεση και Κλασική Κιθάρα (Άριστα). Έχει γράψει μουσική για συμφωνική ορχήστρα, μουσική δωματίου και κύκλους τραγουδιών. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται οι «Τέσσερις Τριλογίες» (2022), τα «Τραγούδια μίας χρήσης» (2023) και το ορχηστρικό «Unfolding Simplicities» (2025). Έχει συνεργαστεί με τον Σταύρο Ξαρχάκο, τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Μπάμπη Στόκα και τον Λεωνίδα Μπαλάφα.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:30

Γυάλινο Up Stage

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21

Τηλέφωνο: 210 9315600

Εισιτήρια από 20 ευρώ

Προπώληση: more.com