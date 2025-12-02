Η Βάλια Σκούρα, γνωστή στο μουσικόφιλο κοινό για τις δυναμικές εμφανίσεις της σε μουσικές σκηνές, κάνει το ξεκίνημά της στη δισκογραφία με τις καλύτερες προοπτικές, ερμηνεύοντας ένα ξεχωριστό τραγούδι σε μουσική του καταξιωμένου συνθέτη, παραγωγού και κιθαρίστα Αντώνη Μιτζέλου και στίχους της πολυτάλαντης Σαλίνας Γαβαλά. Με στοιχεία ροκ και μπλουζ, που έχουν προσαρμοστεί στο σήμερα, ο «ηλεκτρικός» ήχος του Δάκρυ Δάκρυ αναμένεται να γοητεύσει και τους πιο απαιτητικούς ακροατές, καθώς σε κερδίζει από το πρώτο άκουσμα.

Η Βάλια Σκούρα έχει στις αποσκευές της, εκτός από τις μουσικές γνώσεις, εμπειρίες από τον ακαδημαϊκό χώρο, αφού έχει ανακηρυχθεί Διδάκτορας Πολιτικής και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αλλά και από τη Δημοσιογραφία, όπου συνεργάστηκε με πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες. Έχοντας αυτά τα βιώματα, κάνει στροφή κι αφοσιώνεται στη μεγάλη της αγάπη, τη μουσική, στην οποία έρχεται για να μείνει. Με επιρροές κι ακούσματα από την σύγχρονη έντεχνη ελληνική μουσική ως τον Χατζιδάκι και τον Θεοδωράκη, αλλά κι από την ξένη σκηνή, έφτιαξε τη δική της ιδιαίτερη ερμηνευτική προσωπικότητα.

Στο δισκογραφικό της ξεκίνημα έχει την τύχη να συνεργάζεται με τον Αντώνη Μιτζέλο, έναν καλλιτέχνη που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική μέσα από τις ιδιότητες του συνθέτη, παραγωγού και κιθαρίστα και πολλά από τα έργα του αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικά, ενώ έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική μουσική σκηνή των τελευταίων δεκαετίων. Η λίστα των τραγουδιστών που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του ατελείωτη: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Κότσιρας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελένη Βιτάλη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Μελίνα Ασλανίδου και πολλοί ακόμη.

Οι στίχοι της Σαλίνας Γαβαλά, μιας πολυμορφικής καλλιτεχνικής προσωπικότητας με μακρά πορεία στον μουσικό χώρο, αγκάλιασαν με τον καλύτερο τρόπο τη μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και, από κοινού με την ερμηνεία της Βάλιας Σκούρα, προέκυψε ένα

άκρως δυναμικό αποτέλεσμα που κάνει το «Δάκρυ Δάκρυ» έτοιμο να γοητεύσει το κοινό κάθε ηλικίας και μουσικής προτίμησης!

Κυκλοφορεί από την People Music.

Ήμουν το αδιάβροχό σου κάτω απ’ τη μπόρα

μες στα σκοτάδια της καρδιάς σου έριχνα φως

όταν χανόσουνα σου έλεγα προχώρα

κι όταν με πίστευες γινόμουνα Θεός

Το κάθε σου όνειρο εγώ έντυνα με εικόνες

κάθε που έπεφτες σου έφτιαχνα σκαλιά

έσπαζα όρια για σένα και κανόνες

κι όλα τα θέλω σου τα γέμιζα φιλιά

Στίχο στίχο

ψέμα ψέμα

γίναν τα λόγια σου καρφιά και στάζουν αίμα

Τοίχο τοίχο

ένα ένα

όλα τα κάστρα που’ χω φτιάξει γκρεμισμένα

Άκρη άκρη

στη γωνία

βάλαμε οι δυο μας την αγάπη τιμωρία

δάκρυ δάκρυ

με συγνώμες

σβήνουν αισθήματα του κόσμου όλες οι γνώμες

Σαν τη βδομάδα που δεν έχει Κυριακές

σαν παραμύθι που δεν έχει ωραίο τέλος

γίναν τα σ’ αγαπώ χίλιες πληγές

κι έμεινε ο έρωτας μονάχα ένα βέλος

Στίχο στίχο

ψέμα ψέμα

γίναν τα λόγια σου καρφιά και στάζουν αίμα

Τοίχο τοίχο

ένα ένα

όλα τα κάστρα που’ χω φτιάξει γκρεμισμένα

Άκρη άκρη

στη γωνία

βάλαμε οι δυο μας την αγάπη τιμωρία

δάκρυ δάκρυ

με συγνώμες

σβήνουν αισθήματα του κόσμου όλες οι γνώμες…